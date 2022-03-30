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    Дають каміння замість їжі. Як світ зараз ставиться до росіян (відео)

    На дошці написано:&nbsp;&laquo;Росіяни не обслуговуються&raquo; - Дають каміння замість їжі. Як світ зараз ставиться до росіян (відео)
    На дошці написано: «Росіяни не обслуговуються»
    фото з відкритих джерел

    Вже більше місяця триває ганебна повномасштабна військова агресія Росії проти України

    Росіяни потроху стають ізгоями по всьому світу. І хоч до них і так відношення не було мега-позитивним, а тепер через війну в Україні й поготів.

    «Їжте каміння замість супу!», − так звертаються до рашистів у португальских кафе та ресторанах.

    «Це відео − насолода для вух, адже росіяни заслужили все це! Ви – посібники путінського режиму, ви роками мовчите про розв'язану злісним карликом війну проти України! Ви – мовчазні учасники злочинів путінського режиму. Сидіть тепер за норами за залізною завісою!», – написав радник міністра МВС Антон Геращенко, який виклав трихвилинне відео, де росіяни на всі голоси скаржаться, як їх пригнічують за кордоном.

    Нагадаємо, Держава готова допомогти українцям відбудувати втрачене житло внаслідок бойових дій. Тепер у додатку «Дія» можна повідомити про пошкоджене чи знищене майно. Це допоможе оцінити збитки, щоб після перемоги їх відшкодувати.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Дають каміння замість їжі. Як світ зараз ставиться до росіян (відео)