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Розвідка терміново звернулась до мешканців окупованого Криму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка терміново звернулась до мешканців окупованого Криму
Жителів Криму просять повідомити точні дані місцевих колаборантів
фото ілюстративне

Міноборони просить кримчан повідомити деталі щодо баз і переміщень військ РФ

Головне управління розвідки Міноборони звернулося до мешканців тимчасово окупованого Криму. 

«Український півострів відомий своїм осіннім бархатним сезоном! Тому просимо всіх жителів терміново повідомити нам «найпопулярніші» місця для відвідування», – йдеться в повідомленні.

Розвідка просить повідомити:

  • точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажано геоприв’язування з координатами);
  • місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажано геоприв’язування з координатами);
  • місця розташування та маршрути пересування військової техніки;
  • точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці);
  • осіб, які «співчувають» окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

«Разом виженемо окупантів з рідної землі! Слава Україні! Контактний номер: +380969455341», – додали в Міноборони.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

Теги: розвідка Крим окупанти ЗСУ

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