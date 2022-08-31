Прихована мобілізація вже дійшла до Москви й Пітера – розвідка

1200 військовослужбовців строкової служби будуть служити та помирати під ударами українських військ

Зарплат строковика становить близько 5 тис. рублів

Російські загарбники планують укріпити оборону Криму мобілізованими з Москви, Пітеру та строковиками. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Так, за даними розвідки, військові комісаріати Московської та Ленінградської областей, в тому числі самої столиці РФ та Санкт-Петербургу, отримали вказівки щодо масового призову на військову службу місцевих жителів.

«Призваними під час прихованої мобілізації «москвичами» та «вітерцями» будуть комплектуватися військові частини дислоковані в Криму. Крім того, з метою доукомплектування військових частин ЗС РФ, дислокованих на тимчасово окупованій території АР Крим та посилення оборони Кримського півострову, командувачем Південного військового округу генералом армії Дворніковим Олександром Володимировичем (т.зв. «сирійським м'ясником») було прийнято рішення відправити в Крим 1200 військовослужбовців строкової служби», – зазначили у розвідці.

У розвідці зазначають, що оскільки на території ТОТ АР Крим бойові дії поки що не проводяться, то цим військовослужбовцям не пропонують підписувати контракт, що може свідчити про економію коштів та небажання виплачувати всіх визначених законодавством РФ надбавок.

«1200 військовослужбовців строкової служби будуть служити та помирати під ударами українських військ та від рук «партизанів» за зарплату строковика, а це близько 5 тис. рублів (приблизно $82).

Нагадаємо, російська влада запровадила на підприємствах військово-промислового комплексу цілодобовий графік роботи. Також розвідка пояснила, навіщо Путін збільшує армію. Як повідомлялося, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб.