РПЦ розродилася порцією образ після інтронізації Епіфанія
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Інтронізація Епіфанія спровокувала нову порцію образ з боку Москви
Російська православна церква вважає інтронізацію митрополита Київського і всієї України Епіфанія і його сходження на престол «жалюгідним видовищем». Про це заявив прес-секретар патріарха Московського Олександр Волков.
Він назвав Православну церкву України «овечкою Доллі» і дорікнув, що нібито на інтронізації не було поважних гостей.
«Жалюгідне видовище. Константинопольський патріархат залишився в повній самоті зі своєю клонованої «овечкою Доллі». Після минулих в Москві урочистостей [з нагоди 10-ї річниці інтронізації патріарха Кирила] ця самотність сприймається абсолютно однозначно: нікому в світовому православ'ї не потрібен розкол», - сказав Волков.
Зазначимо, за даними BBC, на церемонії були присутні представники Константинополя, Афона, Української православної церкви в США та Канаді. Були також предстоятель УГКЦ патріарх Святослав, предстоятелі Римо-католицької церкви та протестантських церков.
Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.