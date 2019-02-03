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    У світі

    РПЦ розродилася порцією образ після інтронізації Епіфанія

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    Волков назвав Українську церкву&nbsp;&laquo;овечкою Доллі&raquo; - РПЦ розродилася порцією образ після інтронізації Епіфанія
    Волков назвав Українську церкву «овечкою Доллі»

    Інтронізація Епіфанія спровокувала нову порцію образ з боку Москви

    Російська православна церква вважає інтронізацію митрополита Київського і всієї України Епіфанія і його сходження на престол «жалюгідним видовищем». Про це заявив прес-секретар патріарха Московського Олександр Волков.

    Він назвав Православну церкву України «овечкою Доллі» і дорікнув, що нібито на інтронізації не було поважних гостей.

    «Жалюгідне видовище. Константинопольський патріархат залишився в повній самоті зі своєю клонованої «овечкою Доллі». Після минулих в Москві урочистостей [з нагоди 10-ї річниці інтронізації патріарха Кирила] ця самотність сприймається абсолютно однозначно: нікому в світовому православ'ї не потрібен розкол», - сказав Волков.

    Зазначимо, за даними BBC, на церемонії були присутні представники Константинополя, Афона, Української православної церкви в США та Канаді. Були також предстоятель УГКЦ патріарх Святослав, предстоятелі Римо-католицької церкви та протестантських церков.

    Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

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