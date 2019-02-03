РПЦ розродилася порцією образ після інтронізації Епіфанія



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Волков назвав Українську церкву «овечкою Доллі»

Інтронізація Епіфанія спровокувала нову порцію образ з боку Москви

Російська православна церква вважає інтронізацію митрополита Київського і всієї України Епіфанія і його сходження на престол «жалюгідним видовищем». Про це заявив прес-секретар патріарха Московського Олександр Волков.

Він назвав Православну церкву України «овечкою Доллі» і дорікнув, що нібито на інтронізації не було поважних гостей.

«Жалюгідне видовище. Константинопольський патріархат залишився в повній самоті зі своєю клонованої «овечкою Доллі». Після минулих в Москві урочистостей [з нагоди 10-ї річниці інтронізації патріарха Кирила] ця самотність сприймається абсолютно однозначно: нікому в світовому православ'ї не потрібен розкол», - сказав Волков.

Зазначимо, за даними BBC, на церемонії були присутні представники Константинополя, Афона, Української православної церкви в США та Канаді. Були також предстоятель УГКЦ патріарх Святослав, предстоятелі Римо-католицької церкви та протестантських церков.

Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.