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    Політика

    Епіфаній відповів на критику «Томос-туру»: не вважаю агітацією

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    <span>Білборд <span>&laquo;</span>Томос для України<span>&raquo;</span></span> - Епіфаній відповів на критику «Томос-туру»: не вважаю агітацією
    Білборд «Томос для України»
    Фото: з відкритих джерел

    Епіфаній розповів про борди з Порошенком

    Православна церква України не бере участі в агітації за того чи іншого кандидата..

    Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода глава Православної церкви України митрополит Епіфаній.

    Раніше Епіфаній пообіцяв карати священників за участь в передвиборчій агітації.

    «Ми як церква не маємо право агітувати за будь-якого з кандидатів, особливо з церковного амвону. Тому церква не буде брати участі в агітації за тих чи інших кандидатів у президенти. Тому що це суперечить церковним правилам і взагалі нашій чіткій позиції. І ми попередні рази на це звертали увагу навіть синодальним рішенням, що священнослужитель не має права цього робити», – сказав глава ПЦУ в ефірі «Суботнього інтерв’ю».

    На запитання з приводу критики так званого «Томос-туру», як назвали робочі поїздки Україною президента Петра Порошенка разом із чільним священством ПЦУ з представленням томосу про канонічну автокефалію помісної української церкви, Епіфаній відповів, що це презентація Томосу вірянам і частина просвітницької роботи.

    «Після отримання Томосу ми презентуємо це досягнення українському народові. Бо є багато інформації про те, ніби це не повна незалежність, це не автокефальна церква, ніби це залежність від Константинополя, ця церква є у складі Вселенської патріархії. Але ми ведемо певну просвітницьку роботу, засвідчуючи українцям те, що ми справді є автокефальною, незалежною православною церквою, і кожен повинен пересвідчитися, зокрема, побачивши томос», – додав Епіфаній.

    Також він зауважив, що і президент, і депутати Верховної Ради зробили багато «задля того, щоб українське православ’я об’єдналося».

    Окрім цього він сказав, що спільне зображення себе з Порошенком на біг-бордах не вважає агітацією, бо президент на той час іще не був кандидатом на посаду голови держави на другий термін.

    «Але поки що Петро Олексійович тільки висунувся як кандидат у президенти. А до цього часу не був кандидатом. І він є президентом України», – сказав глава ПЦУ.

     До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
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