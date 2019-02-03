Епіфаній спрогнозував, коли інші церкви визнають українську церкву



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Митрополит Епіфаній, предстоятель ПЦУ

Епіфаній вважає, що визнання ПЦУ є «питанням часу»

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній спрогнозував, коли інші помісні православні церкви визнають українську церкву: він очікує, що інші церкви ухвалять колегіальні рішення про визнання автокефалії ПЦУ впродовж кількох місяців.

Про це Епіфаній заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Бо, наприклад, Елладська церква (у Греції – ред.) і Кіпрська мають на лютий заплановані засідання архієрейських соборів. І ми маємо надію на те, що будуть ухвалені позитивні рішення», – зазначив Епіфаній.

За його словами, у випадку деяких церков цей процес може бути більш тривалим через особливість процедури. Втім, резюмував Епіфаній, визнання ПЦУ є «питанням часу».

«Можливо, в інших церквах це буде більш тривало, вивчення питання різними богословськими і канонічними комісіями і так далі. Тут важко передбачити. Бо кожна церква – це окрема незалежна структурна одиниця у складі православної церкви. Тому вони самостійно вирішують колегіально чи синодально, чи на архієрейському соборі ухвалюють відповідні рішення. Тому передбачити складно. Я не хотів би тут прогнозувати чи ставити певні хронологічні рамки, що нас визнають», – сказав Епіфаній.

Як зазначав глава ПЦУ, чимало архієреїв інших церков, які виявляли бажання взяти участь у церемонії інтронізації, офіційно не можуть цього зробити, поки не буде ухвалене колегіальне рішення тієї чи іншої церкви щодо визнання автокефального статусу ПЦУ.

Інтронізація митрополита Епіфанія пройде 3 лютого в Софії Київській. У цей день він також відзначає свій день народження, йому виповнюється 40 років.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко у неділю, 3 лютого, візьме участь у літургії та чині інтронізації предстоятеля Православної церкви України Епіфанія, яка пройде у Софії Київській.

Раніше повідомлялося, що на інтронізацію предстоятеля Української православної церкви митрополита Київського і всієї України Епіфанія прибуде офіційний представник Вселенського патріарха - митрополит Еммануїл Гальський, а також від Вселенського патріарха - представники монастирів Святої гори Афон.

Як відомо, Предстоятелю ПЦУ Епіфанію 3 лютого виповнюється 40 років.