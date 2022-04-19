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    РПЦ визнала необхідність «кулічів» з буквою Z

    Рашизм в Росії торкнувся навіть Великодня - РПЦ визнала необхідність «кулічів» з буквою Z
    Рашизм в Росії торкнувся навіть Великодня
    фото із росЗМІ

    Представник синоду Московської церкви визнав, що хлібобулочна продукція з символами убивства українців дуже потрібна нині росіянам

    У Російській Федерації почали продавати великодні паски, «прикрашені» літерами Z, яка стала символом повномасштабної війни Кремля проти України. Заступник голови синодального відділу із взаємин РПЦ із суспільством та ЗМІ Вахтанг Кіпшидзе заявив росЗМІ, що продукція з «патріотичною символікою» необхідна зараз, поза церковним контекстом.

    «Хлібобулочні вироби, які містять якусь символіку, мають право на існування як форма підтримки російської армії, але поза сакральним простором церков», – зазначив він.

    Раніше стало відомо, що у Росії продають паски, прикрашені головним символом рашизму – білою літерою Z на зеленій глазурі.

    Нагадаємо, рашистський символ Z знайшли навіть у радянському мультфільмі 1973 року. Один із героїв анімаційної стрічки, знайшовши на підводному човні «Нептун» корабель із буквою Z, заявив, що таким символом маркували фашистські есмінці.

    Читайте також: «Великдень» чи «Пасха», «паска» чи «куліч». Як святкувати грамотно?
    Теги: росія окупанти війна РПЦ Україна Великдень 2021 окупація #stoprussia
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    РПЦ визнала необхідність «кулічів» з буквою Z