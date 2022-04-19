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    Думки вголос

    Ментальна прірва між українською та російською арміями

    • Іван Примаченко

      Співзасновник освітніх курсів Prometheus

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    Українські захисники мають зовсім інший рівень освіти - Ментальна прірва між українською та російською арміями
    Українські захисники мають зовсім інший рівень освіти
    фото з відкритих джерел

    Путінська орда не хоче навіть пробувати займатися саморозвитком

    Рік тому на Prometheus стартував онлайн-курс «Гендерна рівність та протидія сексуальним домаганням у військовій сфері».

    Зранку глянув, що курс зацікавив вже майже 25 000 (!) військових, 92% (!!!) його успішно завершили – можливо, це світовий рекорд відсотку успішного завершення онлайн-курсів, що знаходяться у вільному доступі.

    Курс було створено колежанками з волонтерського проекту «Невидимий батальйон», в якості лекторів в ньому знялися ветерани і ветеранки, ідею підтримало Міністерство оборони.

    Тим часом, в Росії вчора урочисто нагородили «за зразкові дії» військових злочинців, відповідальних за звірства та масові згвалтування в Бучі.

    Дві нації, що живуть поруч. Але свідомістю відрізняються між собою так, ніби живуть на різних планетах. Майбутнє проти минулого. Світло проти темряви.

    Джерело: блог Івана Примаченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти освіта війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Ментальна прірва між українською та російською арміями