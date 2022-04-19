Ментальна прірва між українською та російською арміями

Українські захисники мають зовсім інший рівень освіти

Путінська орда не хоче навіть пробувати займатися саморозвитком

Рік тому на Prometheus стартував онлайн-курс «Гендерна рівність та протидія сексуальним домаганням у військовій сфері».

Зранку глянув, що курс зацікавив вже майже 25 000 (!) військових, 92% (!!!) його успішно завершили – можливо, це світовий рекорд відсотку успішного завершення онлайн-курсів, що знаходяться у вільному доступі.

Курс було створено колежанками з волонтерського проекту «Невидимий батальйон», в якості лекторів в ньому знялися ветерани і ветеранки, ідею підтримало Міністерство оборони.

Тим часом, в Росії вчора урочисто нагородили «за зразкові дії» військових злочинців, відповідальних за звірства та масові згвалтування в Бучі.

Дві нації, що живуть поруч. Але свідомістю відрізняються між собою так, ніби живуть на різних планетах. Майбутнє проти минулого. Світло проти темряви.

Джерело: блог Івана Примаченка

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