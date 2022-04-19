Шойгу «воскрес» і зробив кілька гучних заяв

Після трьох тижнів мовчання Сергій Шойгу з'явився у міністерстві оборони РФ і заявив, буцімто з російськими військами в Україні воюють Сполучені Штати

Росія лише намагається окупувати частину Донецької та Луганської областей, а проти неї в Україні воюють США

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу з’явився у публічному просторі уперше за три тижні. Про це пише російська служба BBC.

Шойгу взяв участь у засіданні колегії міноборони РФ і зробив кілька гучних заяв. Зокрема, він наголосив, що завданням російської окупаційної армії на території України є лише окупації раніше не підконтрольних Росії районів Донецької і Луганської областей. Шойгу назвав це «звільненням ДНР та ЛНР».

Крім того, Шойгу, у якого, за чутками, були серйозні проблеми зі здоров’ям, привиділося, ніби в Україні проти Росії воюють Сполучені Штати. Міністр оборони РФ заявив, що начебто саме США вигідне затягування російсько-української війни, тож американці буцімто «воюватимуть до останнього українця».

Нагадаємо, за інформацією, яку кілька днів тому оприлюднив ексспіввласник російської нафтової компанії ЮКОС Леонід Невзлін, Сергій Шойгу потрапив до лікарні із інфарктом - а причини цього інфаркту нібито не зовсім природні.

Офіційно міністерство оборони не коментувало стан здоров’я свого очільника, але кілька тижнів Шойгу не було видно на публіці.