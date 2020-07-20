В українських аеропортах відкрили пункти тестування на коронавірус



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Тепер пасажирам, які прибувають з країн «червоної зони», можна здати аналіз і достроково завершити самоізоляцію після отримання негативного результату ПЛР-тесту

Пункти перевірки на коронавірус працюють в аеропортах «Бориспіль», «Харків» та «Львів»

В Україні аеропорти «Бориспіль», «Харків» та «Львів» відкрили пункти тестування на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба ДП «Украерорух».

Зазначається, що тепер пасажирам, які прибувають з країн «червоної зони», можна здати аналіз і достроково завершити самоізоляцію після отримання негативного результату ПЛР-тесту.

В аеропорту «Львів» такий пункт відкрився 16 липня. Медична процедура разом з оформленням триває 15 хвилин. Сплатити тест можна лише через інтернет-сторінку лабораторії. Вартість тестування - 1500 грн.

В аеропорту «Бориспіль» тест на коронавірус можна здати з 17 липня. Результати готуються протягом доби. Після цього англомовна довідка з результатом надсилається на електронну адресу пасажира. Вартість послуги - 1500 грн. Оплата можлива лише банківською карткою. Тривалість процедури тестування складає 10-15 хвилин.

«Ті, хто для контролю самоізоляції встановив програму «Дій вдома», в разі негативного результату тесту отримають повідомлення про скасовування режиму самоізоляції», - йдеться в повідомленні.

Ще один пункт перевірки на коронавірус з 18 липня відкрився в аеропорту «Харків». Послуга надається пасажирам, які прибули з країн «червоної зони». Вартість послуг залежить від часу здачі аналізів. У період з 08:00 до 21:59 це коштує 1800 грн, а з 22:00 до 7:59 - 2100 грн. Оплата можлива банківською картою або готівкою.

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу виявили 651 нового хворого.