Зеленський призначив Штучного заступником голови УДО



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Минулого тижня Рада звільнила В’ячеслава Штучного з посади керівника Апарату Верховної Ради

Минулого тижня керівник апарату Ради В'ячеслав Штучний написав заяву про звільнення

Президент України Володимир Зеленський 20 липня змінив першого заступника начальника Управління державної охорони України.

Своїми указами Зеленський звільнив Ігоря Пискуна з цієї посади, а призначив на неї В’ячеслава Штучного. Пискун натомість став заступником голови УДО.

«Призначити Штучного В’ячеслава Васильовича першим заступником начальника Управління державної охорони України», – йдеться в документі.

15 липня народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура повідомив у Telegram, що Штучний написав заяву про звільнення. І навіть опублікував заяву Штучного.

16 липня Рада звільнила керівника Апарату парламенту.

Народні депутати призначили Штучного керівником Апарату Верховної Ради 20 вересня 2019 року.

Раніше, у травні 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив його першим заступником начальника Управління державної охорони. До цього, з січня 2018 року Штучний був позаштатним радником міністра закордонних справ.

У 2017-2018 роках був науковим співробітником Науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони (РНБО).