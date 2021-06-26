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    Сам схвалив дизайн. Велика Британія випустила пам’ятну монету на честь принца Філіпа

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    Дизайн 5-фунтовой монети був схвалений Філіпом в 2008 році - Сам схвалив дизайн. Велика Британія випустила пам’ятну монету на честь принца Філіпа
    Дизайн 5-фунтовой монети був схвалений Філіпом в 2008 році
    Фото: AP/Alastair Grant

    На монеті зображений оригінальний портрет Філіпа, намальований художником Яном Ренком-Бродлі

    Казначейство Великої Британії представило нову монету у пам'ять про життя принца Філіпа, який помер у квітні в віці 99 років. Про це повідомляє агентство АР.

    Зазначається, що дизайн 5-фунтовой монети був схвалений Філіпом в 2008 році. На ній зображений оригінальний портрет Філіпа, намальований художником Яном Ренком-Бродлі.

    Монета була випущена на ринок в День збройних сил Великої Британії. Філіп мав за плечима військово-морську кар'єру.

    При цьому, монета призначена для колекціонування або дарування, випущена обмеженим тиражем і не буде надходити в загальний обіг.

    Пам'ятну монету можна буде придбати на веб-сайті Королівського монетного двору, а також в поштових відділеннях Великої Британії і в спеціалізованих магазинах по всьому світу.

    Зазначимо, що чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. За інформацією королівської родини, він помер мирно у Віндзорському замку.

    Теги: ринок Велика Британія чоловік монета
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    Сам схвалив дизайн. Велика Британія випустила пам’ятну монету на честь принца Філіпа