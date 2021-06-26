Шматки льоду із квітковим візерунком: села під Києвом побило величезним градом (фото, відео)

Великі білі кулі щільно всипали все навкруги

Село Білогородку Бучанського району Київської області засипало величезним градом. Відео метеорологічного явища очевидці публікують у соцмережах.

«За свої 55+ мені ще не доводилося бачити таку стихію. Спочатку з неба впала Градина! Ми її навіть встигли розглянути. Наче заморожена в спеціальній формі. Ідеальний, симетричний, квітковий малюнок із хрестом посередині. А потім їх посипалося стільки! – написала Тетяна Каменська.



Очевидиця також опублікувала фото та відео побаченого. Як видно, град щільно усипав все навкруги.

Як повідомляє «Суспільне», град також випав у селах Бобриця, Білогородка, Забір'я та у Боярці. Місцеві мешканці поскаржилися, що льодові кульки понівечили їхні автомобілі.

Раніше у селі Білогородка Бучанського району на Київщині блискавка влучила у триповерховий житловий будинок, у результаті чого він зайнявся.

Нагадаємо, надзвичайники попереджали жителів Київської області та столиці про небезпечні метеорологічні явища. У Києві до кінця доби 26 червня та 27 червня – грози, град та шквали 15-20 м/с.

У Київській області 27 червня грози; вдень в окремих районах град, шквали 19-24 м/с та сильні зливи.

У суботу, 26 червня 2021 року, на більшості території України слід чекати опадів. Виключення становитимуть лише чотири області в самісінькому центрі (Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська) та дві області на крайньому сході (Луганська, Донецька) країни. Дві останні впродовж усього останнього тижня були й найспекотнішими.

Крім того, у селі Сморжів Рівненського району 25 червня, під час негоди блискавка вдарила чоловіка. Відомо, що чоловік (39 років) отримав ураження блискавкою в той час, коли займався покриттям даху будинку.