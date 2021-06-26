У селі під Києвом блискавка підпалила будинок

Пожежа спалахнула на даху будівлі та швидко охопила всю покрівлю

У селі Білогородка Бучанського району на Київщині блискавка влучила у триповерховий житловий будинок, у результаті чого він зайнявся.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, пожежа спалахнула на даху будівлі та швидко охопила всю покрівлю. На місце прибули дві пожежні машини.

У Білогородці на Київщині сталася пожежа — блискавка вдарила у будинок, він загорівся pic.twitter.com/K2PufP75O3 — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) June 26, 2021

Нагадаємо, надзвичайники попереджали жителів Київської області та столиці про небезпечні метеорологічні явища. У Києві до кінця доби 26 червня та 27 червня – грози, град та шквали 15-20 м/с.

У Київській області 27 червня грози; вдень в окремих районах град, шквали 19-24 м/с та сильні зливи.

У суботу, 26 червня 2021 року, на більшості території України слід чекати опадів. Виключення становитимуть лише чотири області в самісінькому центрі (Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська) та дві області на крайньому сході (Луганська, Донецька) країни. Дві останні впродовж усього останнього тижня були й найспекотнішими.

Крім того, у селі Сморжів Рівненського району 25 червня, під час негоди блискавка вдарила чоловіка. Відомо, що чоловік (39 років) отримав ураження блискавкою в той час, коли займався покриттям даху будинку.