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    У селі під Києвом блискавка підпалила будинок

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    На місце прибули дві пожежні машини - У селі під Києвом блискавка підпалила будинок
    На місце прибули дві пожежні машини
    Фото: скріншот із відео twitter.com/suspilne_news

    Пожежа спалахнула на даху будівлі та швидко охопила всю покрівлю

    У селі Білогородка Бучанського району на Київщині блискавка влучила у триповерховий житловий будинок, у результаті чого він зайнявся.

    Як повідомляє кореспондент Суспільного, пожежа спалахнула на даху будівлі та швидко охопила всю покрівлю. На місце прибули дві пожежні машини.

    Нагадаємо, надзвичайники попереджали жителів Київської області та столиці про небезпечні метеорологічні явища. У Києві до кінця доби 26 червня та 27 червня – грози, град та шквали 15-20 м/с.

    У Київській області 27 червня грози; вдень в окремих районах град, шквали 19-24 м/с та сильні зливи.

    У суботу, 26 червня 2021 року, на більшості території України слід чекати опадів. Виключення становитимуть лише чотири області в самісінькому центрі (Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська) та дві області на крайньому сході (Луганська, Донецька) країни. Дві останні впродовж усього останнього тижня були й найспекотнішими.

    Крім того, у селі Сморжів Рівненського району 25 червня, під час негоди блискавка вдарила чоловіка. Відомо, що чоловік (39 років) отримав ураження блискавкою в той час, коли займався покриттям даху будинку.

    Теги: пожежа Київ машини Twitter будинок чоловік
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    У селі під Києвом блискавка підпалила будинок