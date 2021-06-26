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    Події в Україні

    «Це тобі за сина» – на Буковині батько випускника облив викладачку фекаліями

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    Розгніваний чоловік виплеснув на викладачку відро з фекаліями - «Це тобі за сина» – на Буковині батько випускника облив викладачку фекаліями
    Розгніваний чоловік виплеснув на викладачку відро з фекаліями
    Фото: скріншот із відео телеграм-каналу «ХЧ»

    Чоловік таким чином висловив свою громадянську позицію стосовно вимаганню хабарів в навчальних закладах

    Батько одного із випускників медичного вишу у Чернівецькій області облив фекаліями викладачку. Відповідне відео оприлюднив місцевий телеграм-канал «ХЧ», вказавши, що чоловік таким чином висловив свою громадянську позицію стосовно вимаганню хабарів в навчальних закладах.

    Як ідеться у повідомленні, інцидент трапився після святкування із нагоди вручення дипломів.

    «Це тобі за сина. Вкрала чотири роки життя його. Це тобі за сина, гівно оце, за його диплом. Я тобі дам 300 євро», – кричить знервований чоловік.

    Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

    Також повідомлялося, що вищі навчальні заклади в Україні оновили вартість навчання на контракті у 2021 році. Державні виші підняли ціни на 10% у 2020 році, у 2021 – ще на 10%. Очікується, що вони зростатимуть і надалі, і у 2022 році піднімуться ще на 10%.

    Раніше вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу.

    Також до переліку закладів освіти, представлених у рейтингу QS World University Rankings 2022, увійшли вісім українських університетів, серед яких три виші Києві. Найвищу позицію серед українських вишів посідає Харківський національний університет ім. Каразіна (511-520 місце у світовому рейтингу). Минулоріч цей заклад був у світовому рейтингу на 477 позиції.


    Теги: ціни навчання Чернівецька область чоловік університет
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    «Це тобі за сина» – на Буковині батько випускника облив викладачку фекаліями