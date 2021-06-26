«Це тобі за сина» – на Буковині батько випускника облив викладачку фекаліями

Чоловік таким чином висловив свою громадянську позицію стосовно вимаганню хабарів в навчальних закладах

Батько одного із випускників медичного вишу у Чернівецькій області облив фекаліями викладачку. Відповідне відео оприлюднив місцевий телеграм-канал «ХЧ», вказавши, що чоловік таким чином висловив свою громадянську позицію стосовно вимаганню хабарів в навчальних закладах.

Як ідеться у повідомленні, інцидент трапився після святкування із нагоди вручення дипломів.

«Це тобі за сина. Вкрала чотири роки життя його. Це тобі за сина, гівно оце, за його диплом. Я тобі дам 300 євро», – кричить знервований чоловік.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Також повідомлялося, що вищі навчальні заклади в Україні оновили вартість навчання на контракті у 2021 році. Державні виші підняли ціни на 10% у 2020 році, у 2021 – ще на 10%. Очікується, що вони зростатимуть і надалі, і у 2022 році піднімуться ще на 10%.

Раніше вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу.

Також до переліку закладів освіти, представлених у рейтингу QS World University Rankings 2022, увійшли вісім українських університетів, серед яких три виші Києві. Найвищу позицію серед українських вишів посідає Харківський національний університет ім. Каразіна (511-520 місце у світовому рейтингу). Минулоріч цей заклад був у світовому рейтингу на 477 позиції.



