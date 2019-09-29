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    Саудівська Аравія змінила правила для іноземців

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    Саудівська Аравія змінила правила для іноземців

    Саудівська Аравія дозволила в'їжджати в країну іноземкам без супроводу чоловіків

    Влада Саудівської Аравії дозволила жінкам-іноземкам приїжджати в королівство самим, без обов’язкового супроводу чоловіка, як раніше.

    Зазначається, що це стало можливим після того, як в країні лібералізували правила в’їзду для іноземних туристів зі 49 країн світу, в тому числі США, Японії, Китаю і країн ЄС.

    Жінки також відтепер не зобов’язані будуть носити абаю (довга вільна сукня), але серед вимог залишається скромна сукня, що закриває плечі і коліна, в тому числі на громадських пляжах. Серед забороненого залишився алкоголь.

    Влада готується розширити перелік країн, для яких видаватимуть візи. Наразі вони доступні онлайн, у диппредставництвах Саудівської Аравії і по прибутті, і коштують 120 доларів, разом із медичним страхуванням.

    Джерело: Радіо Свобода

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