Телефонні розмови Трампа із саудівським принцом та Путіним приховувалися - CNN



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Стенограма розмови Трампа з принцом Мухаммедом не поширювалася взагалі

Білий дім намагався засекретити телефонні розмови президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним і наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салман.

Про це повідомляє CNN.

За словами одного з джерел, у випадку розмови Трампа з принцом Мухаммедом чиновники, яким зазвичай був би наданий доступ до розшифровки стенограми розмови, ніколи не бачили її.

Стенограма не поширювалася взагалі, що, за словами джерела, було досить незвично, особливо після розмови з високопоставленими особами країн, з якими у США неоднозначні взаємини. Засекречені розмови могли торкнутися питання вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, яке, за оцінками американської розвідки, було здійснено урядом Саудівської Аравії.

Також колишній чиновник адміністрації Трампа зазначив, що доступ до стенограми хоча б однієї з розмов Трампа з Путіним також був жорстко обмежений. Взагалі практика обмеженого доступу до дзвінків президента почалася понад рік тому, після витоків, які розкрили інформацію про телефонні розмови Трампа з лідерами Австралії та Мексики.

У Білому домі поки не коментують обмеження доступу до телефонних розмов з російським і саудівським лідерами.

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Також у Білому домі визнали спробу засекретити розмову Трампа із Зеленським.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.

Джерело: Укрінформ