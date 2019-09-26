Принц Саудівської Аравії заявив, що несе відповідальність за вбивство Хашоггі



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Інтерв’ю з принцом є частиною фільму про вбивство Хашоггі, режисером якого є Мартін Сміт

Мухаммед бін Салман наполягає, що все «було без його відома»

Спадкоємець престолу Саудівської Аравії принц Мухаммед бін Салман заявив, що бере на себе відповідальність за вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомляє Frontline, цитуючи розмову журналіста цього видання та принца.

«Я беру на себе всю відповідальність, тому що це сталося під моїми наглядом», - сказав лідер Саудівської Аравії.

Водночас, як зазначає видання, Мухаммед бін Салман наполягає, що все «було без його відома».

Журналіст уточнив у принца, як могло статися так, що вбивство сталося без його відома.

«У нас є 20 мільйонів людей. У нас є 3 мільйони державних службовців», - відповів той.

На наступне запитання щодо використання командою вбивць літака, що належить офіційній особі, принц відповів, що таке є можливим.

«У мене є чиновники, міністри, які слідкують за справами, і вони несуть відповідальність. Вони мають повноваження робити це», - сказав Мухаммед бін Салман.

Інтерв’ю з принцом є частиною фільму про вбивство Хашоггі, режисером якого є Мартін Сміт. Фільм має вийти на екрани на початку жовтня цього року.

Як повідомлялося, 59-річний оглядач видання The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Хашоггі вбили у консульстві. Для вчинення злочину з королівства до Стамбула прибули 15 осіб.

Нещодавно ЗМІ виклали розшифровку аудіозаписів розмов убивць Хашоггі.