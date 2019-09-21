США розмістили есмінець в Перській затоці



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Есмінець озброєний ракетами класу «земля-повітря»

США хочуть закрити пролом в протиповітряній обороні Саудівської Аравії

Сполучені Штати Америки розмістили біля північно-східного узбережжя Саудівської Аравії есмінець, озброєний ракетами класу «земля-повітря», після нападу на завод Saudi Aramco.

Про це повідомляє CBS.

За словами співрозмовників телеканалу, США хочуть закрити пролом в протиповітряній обороні королівства, яким скористався Іран при нападі на об'єкти нафтової компанії Saudi Aramco.

Раніше Британія запропонувала ЄС створити місію для захисту кораблів в Перській затоці.

Також повідомлялося, що британські міністри розробляють плани по введенню санкцій проти іранського режиму після того, як його сили захопили танкер під прапором Великої Британії в Перській затоці.

24 серпня Британія відправила бойовий есмінець до Ормузської протоки.