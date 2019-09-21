США розмістили есмінець в Перській затоці
США хочуть закрити пролом в протиповітряній обороні Саудівської Аравії
Сполучені Штати Америки розмістили біля північно-східного узбережжя Саудівської Аравії есмінець, озброєний ракетами класу «земля-повітря», після нападу на завод Saudi Aramco.
Про це повідомляє CBS.
За словами співрозмовників телеканалу, США хочуть закрити пролом в протиповітряній обороні королівства, яким скористався Іран при нападі на об'єкти нафтової компанії Saudi Aramco.
Раніше Британія запропонувала ЄС створити місію для захисту кораблів в Перській затоці.
Також повідомлялося, що британські міністри розробляють плани по введенню санкцій проти іранського режиму після того, як його сили захопили танкер під прапором Великої Британії в Перській затоці.
24 серпня Британія відправила бойовий есмінець до Ормузської протоки.