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    У світі

    США розмістили есмінець в Перській затоці

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    Есмінець озброєний ракетами класу &laquo;земля-повітря&raquo; - США розмістили есмінець в Перській затоці
    Есмінець озброєний ракетами класу «земля-повітря»

    США хочуть закрити пролом в протиповітряній обороні Саудівської Аравії

    Сполучені Штати Америки розмістили біля північно-східного узбережжя Саудівської Аравії есмінець, озброєний ракетами класу «земля-повітря», після нападу на завод Saudi Aramco.

    Про це повідомляє CBS.

    За словами співрозмовників телеканалу, США хочуть закрити пролом в протиповітряній обороні королівства, яким скористався Іран при нападі на об'єкти нафтової компанії Saudi Aramco.

    Раніше Британія запропонувала ЄС створити місію для захисту кораблів в Перській затоці.

    Також повідомлялося, що британські міністри розробляють плани по введенню санкцій проти іранського режиму після того, як його сили захопили танкер під прапором Великої Британії в Перській затоці.

    24 серпня Британія відправила бойовий есмінець до Ормузської протоки.

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    США Іран Саудівська Аравія корабель
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