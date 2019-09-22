Саудівська Аравія хоче повністю відновити видобуток нафти до кінця місяця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Саудівська Аравія хоче повністю відновити видобуток нафти до кінця місяця

Роботи на пошкоджених об'єктах йдуть цілодобово

Saudi Aramco впевнена, що повністю відновить виробництво на об'єкті в Хураісі, який постраждав від атаки в минулі вихідні, до кінця вересня.

Про це журналістам сказав топ-менеджер компанії, передає Рейтер.

Aramco поставляє з США і Європи обладнання для відновлення постраждалих об'єктів, сказав журналістам Фахад Абдулкарим під час організованого компанією відвідування комплексу.

Кореспондентам Рейтер показали, що відновлювальні роботи ведуться, навколо двох обгорілих стабілізаційних колон стоять підйомні крани.

«Ми працюємо цілодобово», - сказав Абдулкарим.

Нагадаємо, 18 вересня президент США Дональд Трамп доручив міністерству фінансів США розширити санкції проти Ірану.

Напередодні Іран попередив США про відсіч у випадку атаки.

Раніше Трамп звинуватив Іран у брехні щодо атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії.

Перед цим Саудівська Аравія вдвічі знизала видобуток нафти після атаки безпілотників.

Джерело: РБК-Україна