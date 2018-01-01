Сепаратисти захопили урядовий квартал у єменському місті Аден

Прем'єр-міністр Ємену звернуся до Саудівської Аравії з проханням утрутитися

У південному єменському місті Аден з'єднання сепаратистів захопили низку урядових будівель, включно зі штаб-квартирою уряду країни. Захоплення сепаратистами урядових об'єктів сталося в неділю, 28 січня, повідомляє інформагенція AFP, посилаючись на заяви силовиків. За даними агенції, цьому передували збройні сутички між силами сепаратистів та



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Повстанці-хусити

Прем'єр-міністр Ємену звернуся до Саудівської Аравії з проханням утрутитися

У південному єменському місті Аден з'єднання сепаратистів захопили низку урядових будівель, включно зі штаб-квартирою уряду країни. Захоплення сепаратистами урядових об'єктів сталося в неділю, 28 січня, повідомляє інформагенція AFP, посилаючись на заяви силовиків.

За даними агенції, цьому передували збройні сутички між силами сепаратистів та урядовими загонами. Силам сепаратистів вдалося витіснити вірні уряду Ємену загони з центральних кварталів міста.

Причиною нинішнього збройного протистояння між прихильниками відокремлення Південного Ємену та силовиками стало небажання урядових сил пропустити учасників акції протесту до міста. За даними силовиків, у результаті перестрілок загинуло як мінімум шестеро осіб, десятки інших отримали поранення. Сепаратисти, яких підтримують ОАЕ, досі були союзниками уряду.

Тим часом прем'єр-міністр Ємену Ахмед бін Дагр назвав дії сепаратистів «путчом» та звернувся до коаліції арабських держав під проводом Саудівської Аравії з проханням втрутитися в ситуацію. Розташоване на півдні країни місто Аден стало резиденцією пропрезидентських сил країн, куди вони відступили після переходу значних територій на півночі Ємену під контроль повстанців-хуситів.

Конфлікт в Ємені триває з вересня 2014 року. На сьогодні країна поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, котрих підтримує Іран, адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в місті Адені та яку підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, та терористичним угрупованням «Аль-Каїда на Аравійському півострові».

Нагадаємо, на початку грудня 2017 року хусити вбили колишнього президента країни Алі Абдаллу Салеха. Повстанці-хусити та вірні Салеху сили були союзниками у боротьбі з міжнародно визнаним урядом Ємену на чолі з Хаді. Однак незадовго до вбивства Салех заявив, що готовий до переговорів із Саудівської Аравією, чим викликав невдоволення хуситів та Ірану.

Джерело: Deutsche Welle