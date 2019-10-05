Сербія скасує візи для громадян Вірменії і відкриє посольство в Єревані



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Політичні відносини між двома країнами дуже хороші – Вучич

Сербія до кінця року відкриє посольство в Єревані, а також скасує візи для громадян Вірменії «з метою подальшого зміцнення дружби між вірменським та сербським народом».

Про це повідомив президент Сербії Александар Вучич після зустрічі у Белграді зі своїм вірменським колегою Арменом Саркісяном, повідомляє РТС.

Вучич сказав, що політичні відносини між двома країнами дуже хороші, заявивши, що «Вірменія розуміє нашу ситуацію щодо Косова, а Сербія прагне виваженої позиції та завжди підтримує мирне вирішення проблем, які існують у регіоні навколо Вірменії».

Він заявив, що Сербія продемонструє більшу відкритість у відносинах з Вірменією, відкривши посольство в Єревані до кінця року.

Вучич також зауважив, що сподівається на такі саме кроки – введення безвізового режиму для сербських громадян – з боку Єревану.

Нагадаємо, уряд Італії включив Україну до переліку «безпечних країн», мігрантам з яких буде важко здобути право на притулок на Апеннінах.

Я повідомлялося, президент США Дональд Трамп, заявив, що офіційно дозволив включити Польщу до американської програми щодо скасування віз.