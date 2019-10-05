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    У світі

    Імпічмент Трампа: Конгрес запросив у Білого дому документи щодо України

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    <p>Представники комітетів підкреслили, що&nbsp;Трамп збрехав, коли заявив журналістам, що&nbsp;&laquo;завжди співпрацює&raquo; з&nbsp;Конгресом</p> - Імпічмент Трампа: Конгрес запросив у Білого дому документи щодо України

    Представники комітетів підкреслили, що Трамп збрехав, коли заявив журналістам, що «завжди співпрацює» з Конгресом

    Конгресмени зобов’язали адміністрацію Трампа надати документи в термін до 18 жовтня

    Демократи в Конгресі США запросили у Білого дому документи щодо України в рамках розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа.

    Про це повідомляється на сайті комітету Палати представників.

    Демократи-глави трьох комітетів Палати представників із закордонних справ, з розвідки і з нагляду направили відповідний лист на ім'я виконувача обов’язків глави апарату Білого дому Міка Малвені.

    «Ми глибоко розчаровані тим, що президент Трамп поставив нас і всю країну в таке становище, але його дії не залишають нам іншого вибору, окрім як відправити запит», – йдеться в їх спільній заяві.

    Конгресмени зобов’язали адміністрацію Трампа надати документи в термін до 18 жовтня.

    Також представники комітетів підкреслили, що Трамп збрехав, коли заявив журналістам, що «завжди співпрацює» з Конгресом.

    «Заява президента Трампа є завідомо неправдивою. Білий дім відмовляється співпрацювати або відповідати на численні запити наших комітетів надати документи на добровільній основі», — йдеться в пресрелізі.

    Перед цим конгресмени направили аналогічний запит на адресу віце-президента США Майка Пенса.

    Нагадаємо, Трамп закликав Палату представників провести голосування щодо імпічменту.

    Також спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу з телефонною розмовою Трампа і Зеленського причетна Росія.

    Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

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