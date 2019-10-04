Українцям стане складніше отримати притулок в Італії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Італія посилює міграційну політику

Ухвалення списку «безпечних країн» є першим кроком, після якого має зрости кількість депортацій з Італії

Уряд Італії включив Україну до переліку «безпечних країн», мігрантам з яких буде важко здобути право на притулок на Апеннінах.

Про це пише Deutsche Welle.

«Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо під час пресконференції в п'ятницю, 4 жовтня, представив список «безпечних країн». Мігрантів з цих країн вважатимуть такими, що не мають права на захист, і депортують, якщо вони не зможуть надати докази того, що їхні життя дійсно перебувають під загрозою, заявив міністр юстиції Італії Альфредо Бонафеде», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у цьому списку 13 країн: Україна, Сербія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко і Туніс. За словами Ді Майо, третина всіх мігрантів, які просять притулку в Італії, походять саме з цих держав.

Як очікується, розгляд заяв про притулок, поданих шукачами з цих країн, прискориться «приблизно від двох років до чотирьох місяців».

За словами Ді Майо, ухвалення цього списку є «першим кроком», після якого має зрости кількість депортацій тих, хто дістав відмову в притулку.

До слова, Греція планує депортувати 10 тисяч мігрантів після смертельної пожежі і зіткнень в найбільшому таборі мігрантів на острові Лесбос.