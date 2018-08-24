Сербія отримала російські винищувачі



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Фото: AP Президент Сербії Олександр Вучич спілкується з пілотом Міг-29

Президент Сербії подякував Путіну «за допомогу в розбудові сербських збройних сил»

Повітряні сили Сербії отримали два російські винищувачі Міг-29. Про це повідомляє «Голос Америки».

Зазначається, що на церемонії у військовому аеропорту поблизу столиці Сербії Белграда президент країни Олександр Вучич подякував президенту РФ Володимиру Путіну за допомогу в розбудові сербських збройних сил.

В жовтні 2017 року Сербія отримала ще шість винищувачів MiG-29 з Росії. Росія також пообіцяла надати Сербії 30 бойових танків і 30 броньованих машин.

Повідомляється, що Москва надала старі літаки Сербії безкоштовно і два літаки, передані у вівторок, пройшли значне доопрацювання. Ремонт шести літаків коштуватиме Сербії біля 185 мільйонів євро.

Вучич наголосив, що відремонтовані MiG мають бути названі на честь сербських пілотів та інших «героїв», які загинули протягом «агресії НАТО» 1999 року, коли сили союзників Заходу провадили військові дії проти ВПС Сербії через репресії сербської влади проти албанських сепаратистів в Косово. В 1990-х Сербія, союзник Росії, вела війну з Хорватією, Боснією та Косово після розпаду Югославії.

До слова, країни НАТО планують застосування винищувачів F-35 в Європі.