Сербія пригрозила ввести війська до Косова
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Прем'єр-міністр Сербії застерегла Косово від формування власної армії
Формування Косовом власної «армії» може призвести до введення військ з боку Сербії.
Про це заявила очільник сербського уряду Ана Брнабіч, пише AP.
Прем'єр-міністр Сербії застерегла Косово від формування власної армії, адже це може призвести до інтервенції з боку Бєлграда.
За словами Брнабіч, вона «сподівається, що Сербії не доведеться задіяти свою армію, проте саме такий варіант є однією з можливостей, які зараз розглядаються».
Парламент Косова 14 грудня проведе голосування щодо перетворення сил безпеки країни у регулярну армію.
На думку сербських чиновників, це рішення має на меті провести депортацію сербів. У Косові, в свою чергу, відкидають ці звинувачення.
Нещодавно експерт проаналізувала чергове загострення між Белградом і Приштиною.