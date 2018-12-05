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    У світі

    Сербія пригрозила ввести війська до Косова

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    Сербські військові - Сербія пригрозила ввести війська до Косова
    Сербські військові

    Прем'єр-міністр Сербії застерегла Косово від формування власної армії

    Формування Косовом власної «армії» може призвести до введення військ з боку Сербії.

    Про це заявила очільник сербського уряду Ана Брнабіч, пише AP.

    Прем'єр-міністр Сербії застерегла Косово від формування власної армії, адже це може призвести до інтервенції з боку Бєлграда.

    За словами Брнабіч, вона «сподівається, що Сербії не доведеться задіяти свою армію, проте саме такий варіант є однією з можливостей, які зараз розглядаються».

    Парламент Косова 14 грудня проведе голосування щодо перетворення сил безпеки країни у регулярну армію.

    На думку сербських чиновників, це рішення має на меті провести депортацію сербів. У Косові, в свою чергу, відкидають ці звинувачення.

    Нещодавно експерт проаналізувала чергове загострення між Белградом і Приштиною.

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