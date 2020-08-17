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    Думки вголос

    Жоден диктатор не повірить, що проти нього повстав власний народ

    • Віталій Чепинога

      Український політик

    • Розсилка
    Протести у Мінську - Жоден диктатор не повірить, що проти нього повстав власний народ
    Протести у Мінську
    Фото: Reuters

    У диктаторів сурова судьба...

    Жоден диктатор ніколи й ні за що не повірить, що проти нього повстав власний народ. Бо йому (диктатору) довгі-довгі роки говорили протилежне: ви – вождь, ви – батько, ви – сама нація, без вас ми - ніхто...

    І це однаково, де це відбувається, в Лівії, в Латинській Америці чи в Білорусі...

    Тому й Лукашенко ладен повірити у все, що завгодно. В українські витоки майдану, в ЦРУ, у «візитку Бандери», всесвітню змову, в інопланетян... Але не в реальність...

    У диктаторів сурова судьба... Єдиний вихід у диктатора такий: самому померти, доки не вбили.

    А для народу це момент катарсису, оновлення, нової ідентифікації: ми - сила!

    Тому ніколи не варто вести дискусію в площині: «А що нам дав Майдан?»... Майдан - це здатність суспільства, народу, нації самоорганізуватися і захистити себе самого й свої погляди та принципи. Майдан це - вища цінність громадянського суспільства сама по собі, це індекс його гідності й честі. Незалежно від того, що буде потім...

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    Джерело: блог Віталія Чепиноги

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    Білорусь Олександр Лукашенко протест
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