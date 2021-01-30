У Білорусі хочуть заборонити біло-червоно-білий прапор

Білоруська опозиція вимагає визнати прапор історико-культурною спадщиною

У Білорусі готуються заборонити біло-червоно-білий прапор, що став одним із символів протестів. Генпрокуратура розгляне колективне звернення понад сотні громадян, які, як зазначається, вимагають визнати його екстремістською символікою і заборонити публічно демонструвати, повідомив у п’ятницю, 29 січня, державний телеканал «Білорусь 1».

«Наразі ми готуємо пакет документів про визнання екстремістськими біло-червоно-білого прапора та іншої символіки», – заявила в ефірі представниця білоруської генпрокуратури Анжеліка Курчак.

«Лукашенку потрібно зрозуміти, що заборона символіки нічого не змінить в головах людей», – написала того ж дня у своєму Telegram-каналі Світлана Тихановська. За її словами, «забороняючи національну символіку і привласнюючи собі особисто державну», Лукашенко «тільки популяризує біло-червоно-білий прапор серед народу. Адже він стає символом справедливості, честі та єдності».

«У повідомленні прокуратури йдеться про петиції сотні громадян. Але я впевнена, що петиція на захист цього прапора збере сотні тисяч підписів», – пише Тихановська.

Біло-червоно-білий прапор з’явився близько ста років тому, ставши символом білоруського національного руху з кінця XIX – початку ХХ століть. У грудні 1917 року його офіційно визнали на Всебілоруському конгресі.

Сьогодні деякі прихильники чинної влади в Білорусі називають біло-червоно-білий прапор «нацистським» через те, що колаборанти використовували цю національну символіку в період окупації під час Другої світової війни. При цьому творець прапора Клавдій Душевський не брав участі в організаціях колаборантів.

У вересні 1991 року Верховна Рада Республіки Білорусь затвердила біло-червоно-білий прапор в якості державного. Однак після приходу до влади Олександра Лукашенка в 1995 році провели референдум, за підсумками якого державний прапор замінили на червоно-зелений, що нагадує прапор Білоруської РСР.