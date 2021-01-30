У Білорусі хочуть заборонити біло-червоно-білий прапор
Масові протести проти фальсифікації виборів у Мінську
Білоруська опозиція вимагає визнати прапор історико-культурною спадщиною
У Білорусі готуються заборонити біло-червоно-білий прапор, що став одним із символів протестів. Генпрокуратура розгляне колективне звернення понад сотні громадян, які, як зазначається, вимагають визнати його екстремістською символікою і заборонити публічно демонструвати, повідомив у п’ятницю, 29 січня, державний телеканал «Білорусь 1».
«Наразі ми готуємо пакет документів про визнання екстремістськими біло-червоно-білого прапора та іншої символіки», – заявила в ефірі представниця білоруської генпрокуратури Анжеліка Курчак.
«Лукашенку потрібно зрозуміти, що заборона символіки нічого не змінить в головах людей», – написала того ж дня у своєму Telegram-каналі Світлана Тихановська. За її словами, «забороняючи національну символіку і привласнюючи собі особисто державну», Лукашенко «тільки популяризує біло-червоно-білий прапор серед народу. Адже він стає символом справедливості, честі та єдності».
«У повідомленні прокуратури йдеться про петиції сотні громадян. Але я впевнена, що петиція на захист цього прапора збере сотні тисяч підписів», – пише Тихановська.