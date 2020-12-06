На вулицях Мінська почалися масові затримання (відео)
У столиці Білорусі тривають протести з вимогами відставки Олександра Лукашенка
У Мінську під час протестів у неділю, 6 грудня, які не вщухають у країні з серпня 2020 року, почалися масові затримання.
Про це повідомляє Telegram-канал The Village Білорусь, публікуючи відповідні відео.
Білоруський народ вимагає відставки Олександра Лукашенка і анулювання результатів голосування на виборах президента.
На Ковальську слободу приїхало багато мікроавтобусів з силовиками і ДАІ. Люди кричать «фашисти». Читачі продовжують повідомляти про затримання.
Крім того, в соціальних мережах пишуть про те, що в Уруччі у дворах теж затримують людей. Ситуація загострюється.
Як повідомлялося, 18 жовтня у Мінську відбувся «Партизанський марш».
Домовленості самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з РФ будуть анульовані в разі приходу до влади опозиційного уряду. Однак лідерка опозиції запевнила, що її команда завжди виступала і виступає за «дружні й партнерські відносини» з Росією.
Нагадаємо, 29 листопада у Білорусі відбувся «Марш сусідів».