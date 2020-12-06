На вулицях Мінська почалися масові затримання (відео)

У столиці Білорусі тривають протести з вимогами відставки Олександра Лукашенка

У Мінську під час протестів у неділю, 6 грудня, які не вщухають у країні з серпня 2020 року, почалися масові затримання.

Про це повідомляє Telegram-канал The Village Білорусь, публікуючи відповідні відео.

Білоруський народ вимагає відставки Олександра Лукашенка і анулювання результатів голосування на виборах президента.

На Ковальську слободу приїхало багато мікроавтобусів з силовиками і ДАІ. Люди кричать «фашисти». Читачі продовжують повідомляти про затримання.

Крім того, в соціальних мережах пишуть про те, що в Уруччі у дворах теж затримують людей. Ситуація загострюється.

Акції протесту у Мінську та інших містах республіки Білорусь тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня, перемогу на яких, як оголосила ЦВК, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу і США.

Як повідомлялося, 18 жовтня у Мінську відбувся «Партизанський марш».

Домовленості самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з РФ будуть анульовані в разі приходу до влади опозиційного уряду. Однак лідерка опозиції запевнила, що її команда завжди виступала і виступає за «дружні й партнерські відносини» з Росією.

Нагадаємо, 29 листопада у Білорусі відбувся «Марш сусідів».

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