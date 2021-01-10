Як довго триватимуть ускладнення від Covid-19 – дослідження

Навіть ті, хто одужав, можуть мати проблеми із здоровʼям протягом пів року

Спостереження за мешканцями китайського Уханя, що видужали від Covid-19, показало, що три чверті з них, навіть виписавшись з лікарні, довгий час страждають від хронічних розладів здоровʼя. Як йдеться в публікації медичного часопису Lancet, серед симптомів безсоння, депресія, швидка втомлюваність, послаблення легеневої діяльності.

У дослідженні взяли участь 1733 людини. Через пів року три чверті з них мали хоча б один із симптомів, зазначених вище. Ця наукова робота нині є наймасштабнішою, у якій лікарі оцінили стан здоров'я пацієнтів через пів року після того, як вони перенесли коронавірус, повідомляє «Громадське».

«Це одна з перших публікацій, яка справді докладно описує тривалі наслідки серед досить великої групи людей», – розповів The New York Times доктор Майкл Пелусо, лікар-інфекціоніст Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

Учений не брав участі в дослідженні. Він зазначає, що воно задокументувало те, що раніше стверджували медики, які працюють із хворими на Covid-19 – у значної кількості людей є довгострокові наслідки для здоров'я.

У дослідженні брали участь пацієнти, яких довелося госпіталізувати через хворобу. Але здебільшого вони не були в критичному стані. 75% із них потребували додаткового кисню, але до апаратів ШВЛ їх не підключали.

Також у дослідженні не брали участі люди, які були занадто ослаблені, щоб з'явитися особисто чи брати участь в інтерв'ю через шість місяців після хвороби. Ідеться зокрема про людей з деменцією, психозом або тих, хто переніс інсульт.

Усі ці пацієнти були госпіталізовані в середньому на 14 днів із 7 січня по 29 травня минулого року. Їхній середній вік становить 57 років. Їм провели медогляди, лабораторні тести та перевірку на витривалість і роботу легенів. Також опитали про стан здоров'я. Приблизно 350 учасників також пройшли комп'ютерну томографію грудної клітини та ультразвукове дослідження.

Найбільш поширеною проблемою через пів року було виснаження або м'язова слабкість, від яких страждали 63% пацієнтів. Приблизно чверть опитаних повідомили про проблеми зі сном, а 23% заявили, що відчували занепокоєння або депресію.

Доктор Стівен Дікс, професор медицини Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, який очолює дослідження довгострокових симптомів коронавірусу, що триватиме 2 роки, зазначив, що такі показники є вищими, ніж очікували.

«І важливо, що немає конкретного розвитку ускладнень, є кілька різних результатів: психічне здоров'я, легеневі проблеми та якість життя», – зауважив науковець.

Дослідники не оцінювали когнітивні або неврологічні функції пацієнтів через шість місяців, що є однією з декількох причин, через які дослідження не може вважатися всеосяжною картиною довгострокових наслідків коронавірусу. У ньому також не встановлювали, чи мали пацієнти схожі проблеми зі здоров'ям до зараження коронавірусом.

Раніше науковці Школи медицини Ікана Медичного центру Маунт-Синай в Нью-Йорку підтвердили, що у переважної більшості людей, що перехворіли Covid-19 в легкій або помірній формі, формується довгий імунітет проти коронавірусу, що захищає від інфекції протягом, як мінімум, декількох місяців.