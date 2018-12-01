Помер Джордж Буш-старший



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Джордж Буш-старший

41-й президент США Джордж Буш - старший помер на 94-році життя

У віці 94 років помер колишній президент США Джордж Буш-старший.

Про це повідомляє AFP з посиланням на сина політика.

Джордж Буш-старший був 41-м президентом США (з 1989 по 1993 рік).

#BREAKING Former US President George H. W. Bush dies at 94: son pic.twitter.com/NS0TsIe0Tu — AFP news agency (@AFP) 1 грудня 2018 р.

Офіційний представник родини Бушів Джим Макграт повідомив в Twitter, що Буш-старший помер о 22.10 за місцевим часом.

Statement by the Office of George H. W. Bush on the passing of the 41st President of the United States of America this evening at 10:10pm CT at the age of 94. pic.twitter.com/XUPgha2aUW — Jim McGrath (@jgm41) 1 грудня 2018 р.

«Джордж Буш - старший був людиною найвищих якостей і найкращим батьком, якого ми могли б уявити», - сказано в заяві Джорджа Буша - молодшого.

Statement by the 43rd President of the United States, George W. Bush, on the passing of his father this evening at the age 94. pic.twitter.com/oTiDq1cE7h — Jim McGrath (@jgm41) 1 грудня 2018 р.

Джордж-Буш-старший був останнім ветераном Другої світової війни, який служив президентом США.

Джордж Буш протягом останніх років мав діагноз хвороби Паркінсона, яка вразила судини. Це обмежувало його здатність рухатися.

У 2018-му його двічі госпіталізували - в квітні він потрапив до лікарні з інфекційним захворюванням, в травні - через низький кров'яний тиск.

Раніше повідомлялося, що Буша-старшого госпіталізували через зараження крові. Буш-старший вже був госпіталізований через день після похорону його дружини Барбари.

Нагадаємо, у віці 92 років померла колишня перша леді США Барбара Буш. Барбара страждала від серцевої недостатності і захворювання легенів.

Повідомлялося, що Барбара Буш перебувала в критичному стані. Незважаючи на це, вона відмовилася від подальшого лікування і вирішила перейти на паліативну терапію.