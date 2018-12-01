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    У світі

    Помер Джордж Буш-старший

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    <span>Джордж Буш-старший</span> - Помер Джордж Буш-старший
    Джордж Буш-старший

    41-й президент США Джордж Буш - старший помер на 94-році життя

    У віці 94 років помер колишній президент США Джордж Буш-старший.

    Про це повідомляє AFP з посиланням на сина політика.

    Джордж Буш-старший був 41-м президентом США (з 1989 по 1993 рік).

    Офіційний представник родини Бушів Джим Макграт повідомив в Twitter, що Буш-старший помер о 22.10 за місцевим часом.

    «Джордж Буш - старший був людиною найвищих якостей і найкращим батьком, якого ми могли б уявити», - сказано в заяві Джорджа Буша - молодшого.

    Джордж-Буш-старший був останнім ветераном Другої світової війни, який служив президентом США. 

    Джордж Буш протягом останніх років мав діагноз хвороби Паркінсона, яка вразила судини. Це обмежувало його здатність рухатися.

    У 2018-му його двічі госпіталізували - в квітні він потрапив до лікарні з інфекційним захворюванням, в травні - через низький кров'яний тиск.

    Раніше повідомлялося, що Буша-старшого госпіталізували через зараження крові. Буш-старший вже був госпіталізований через день після похорону його дружини Барбари. 

    Нагадаємо, у віці 92 років померла колишня перша леді США Барбара Буш. Барбара страждала від серцевої недостатності і захворювання легенів.

    Повідомлялося, що Барбара Буш перебувала в критичному стані. Незважаючи на це, вона відмовилася від подальшого лікування і вирішила перейти на паліативну терапію. 

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