Помер Джордж Буш-старший

41-й президент США Джордж Буш - старший помер на 94-році життя

У віці 94 років помер колишній президент США Джордж Буш-старший.

Про це повідомляє AFP з посиланням на сина політика.

Джордж Буш-старший був 41-м президентом США (з 1989 по 1993 рік).

Офіційний представник родини Бушів Джим Макграт повідомив в Twitter, що Буш-старший помер о 22.10 за місцевим часом.

Statement by the Office of George H. W. Bush on the passing of the 41st President of the United States of America this evening at 10:10pm CT at the age of 94. pic.twitter.com/XUPgha2aUW