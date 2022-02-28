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    Ще один російський мільярдер засудив Путіна

    Олег&nbsp;Тіньков найбільш відомий як засновник &laquo;Тінькофф банку&raquo; - Ще один російський мільярдер засудив Путіна
    Олег Тіньков найбільш відомий як засновник «Тінькофф банку»
    фото із російських ЗМІ

    «Зараз в Україні гинуть безневинні люди, щодня, це немислимо та неприпустимо!» – написав Тіньков

    Російський мільярдер, засновник Tinkoff Bank Олег Тіньков засудив вторгнення РФ в Україну. Про це він написав в Instagram.

    «Зараз в Україні гинуть безневинні люди, щодня, це немислимо та неприпустимо! Держави повинні витрачати гроші на лікування людей, дослідження перемоги над раком, а не на війну. Ми проти цієї війни!» – написав Тіньков, виклавши фото в колі родини.

    Російський Forbes у 2021 році оцінив статки Тінькова 4,7 млрд дол. Він посів 32 місце в рейтингу «200 найбагатших бізнесменів у Росії».

    Тіньков найбільш відомий як засновник «Тінькофф банку» (створений у 2006 році).

    Напередодні співвласник «Альфа-Банку» та один з найбагатших російських олігархів Михайло Фрідман назвав війну в Україні трагедією і закликав припинити кровопролиття. Михайло Фрідман є першим російським бізнесменом, який виступив проти конфлікту на тлі підготовки до широких санкцій США, Великої Британії та ЄС проти олігархів РФ. Фрідман згадав, що сам він родом з України та його батьки зараз живуть у Львові.

    Раніше 27-річна дочка російського мільярдера та колишнього губернатора Чукотки Романа Абрамовича Софія вирішила приєднатися до тих, хто засуджує агресію Путіна щодо України. У сторіз свого Instagram вона опублікувала зображення, на якому російський лідер перебуває в знаку небезпеки, з підписом: «Найбільша і найуспішніша брехня кремлівської пропаганди полягає в тому, що більшість росіян з Путіним».

    Крім того, картинка супроводжується фразою «Росія хоче війни з Україною», де слово Росія закреслено, замість нього зверху написано «Путін».

    Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. Українська армія достойно дає відсіч ворогові: на нашій землі вже знищено сотні одиниць військової техніки РФ, загинуло понад 5 тисяч російських військових, понад 200 взято в полон.

    Теги: Росія війна Путін гроші бізнес Україна Instagram Forbes Михайло Фрідман
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    Ще один російський мільярдер засудив Путіна