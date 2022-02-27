«Мої батьки живуть у Львові». Російський олігарх Фрідман виступив проти війни з Україною
Фрідману та його партнерам належить найбільший приватний банк Росії «Альфа-Банк»
Співвласник «Альфа-Банку» та один з найбагатших російських олігархів Михайло Фрідман назвав війну в Україні трагедією і закликав припинити кровопролиття. Про це пише Financial Times.
У листі, який він надіслав співробітникам його приватної інвестиційної компанії LetterOne Фрідман заявив, що «війна ніколи не може бути відповіддю».
«Я народився на Західній Україні і прожив там до 17 років. Мої батьки є громадянами України і живуть у Львові, моєму улюбленому місті. Але я також провів більшу частину свого життя як громадянин Росії, будуючи та розвиваючи бізнес. Я глибоко прив’язаний до українського та російського народів і вважаю нинішній конфлікт трагедією для них обох», – цитує лист Фрідмана Financial Times.
Він заявив, що не робить політичних заяв, але переконаний, що ця «завдасть шкоди двом націям, які були братами протягом сотень років».
Як зазначає видання, Фрідман є першим російським бізнесменом, який виступив проти конфлікту на тлі підготовки до широких санкцій США, Великої Британії та ЄС проти олігархів РФ.
Більшість свого часу він проводить у Москві та у Лондоні. Британське видання The Sunday Times навіть оцінила його як 11-у найбагатшу людину Великої Британії минулого року.
Фрідману та його партнерам належить найбільший приватний банк Росії «Альфа-Банк», мережа супермаркетів X5 і оператор мобільного зв'язку Veon.
Додамо, що сьогодні у SWIFT підтвердили підготовку до відключення Росії від платіжної системи. SWIFT – високобезпечна платіжна мережа, яка з’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу. Вилучення Росії з SWIFT зробить майже неможливим для фінансових установ пересилання грошей в країну або за її межі. Це серйозно вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами і може завдати реальної шкоди економіці країни.
Нагадаємо, що українці просять НАТО ввести миротворців і закрити небо. Петиція розміщена на європейському сайті Open Petition, свої підписи під нею можуть поставити громадяни з будь-якої країни світу. Збір підписів під петицією вже розпочався.