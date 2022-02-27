«Мої батьки живуть у Львові». Російський олігарх Фрідман виступив проти війни з Україною

Михайло Фрідман є першим російським бізнесменом, який виступив проти конфлікту на тлі підготовки до широких санкцій США, Великої Британії та ЄС проти олігархів РФ

Фрідману та його партнерам належить найбільший приватний банк Росії «Альфа-Банк»

Співвласник «Альфа-Банку» та один з найбагатших російських олігархів Михайло Фрідман назвав війну в Україні трагедією і закликав припинити кровопролиття. Про це пише Financial Times.

У листі, який він надіслав співробітникам його приватної інвестиційної компанії LetterOne Фрідман заявив, що «війна ніколи не може бути відповіддю».

«Я народився на Західній Україні і прожив там до 17 років. Мої батьки є громадянами України і живуть у Львові, моєму улюбленому місті. Але я також провів більшу частину свого життя як громадянин Росії, будуючи та розвиваючи бізнес. Я глибоко прив’язаний до українського та російського народів і вважаю нинішній конфлікт трагедією для них обох», – цитує лист Фрідмана Financial Times.

Він заявив, що не робить політичних заяв, але переконаний, що ця «завдасть шкоди двом націям, які були братами протягом сотень років».

Як зазначає видання, Фрідман є першим російським бізнесменом, який виступив проти конфлікту на тлі підготовки до широких санкцій США, Великої Британії та ЄС проти олігархів РФ.

Більшість свого часу він проводить у Москві та у Лондоні. Британське видання The Sunday Times навіть оцінила його як 11-у найбагатшу людину Великої Британії минулого року.

Фрідману та його партнерам належить найбільший приватний банк Росії «Альфа-Банк», мережа супермаркетів X5 і оператор мобільного зв'язку Veon.

Додамо, що сьогодні у SWIFT підтвердили підготовку до відключення Росії від платіжної системи. SWIFT – високобезпечна платіжна мережа, яка з’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу. Вилучення Росії з SWIFT зробить майже неможливим для фінансових установ пересилання грошей в країну або за її межі. Це серйозно вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами і може завдати реальної шкоди економіці країни.

Нагадаємо, що українці просять НАТО ввести миротворців і закрити небо. Петиція розміщена на європейському сайті Open Petition, свої підписи під нею можуть поставити громадяни з будь-якої країни світу. Збір підписів під петицією вже розпочався.