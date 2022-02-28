Українська наукова спільнота звернулась до колег з усього світу

Кожен може зробити внесок в Українську Перемогу

Звернення до науковців світу. Україна просить про допомогу

Працівники Національного фонду досліджень України написали відкрите звернення до наукової спільноти.

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«Шановні колеги!

До Вас звертається Національний фонд досліджень України, що займається грантовим фінансуванням на конкурсній основі наукових проєктів. Наш Фонд очолюють і приймають рішення щодо надання грантового фінансування безпосередньо провідні українські науковці, що дає нам право говорити від імені всієї наукової спільноти.

Наразі, після нападу Росії на нашу країну, українські науковці не можуть займатися наукою. Деякі з них воюють на фронті, до останнього захищаючи кожний клаптик рідної землі від навали путінської орди, хтось рятується від російських ракетно-бомбових ударів в бомбосховищах, хтось вимушений покинути домівки і стати біженцем, хтось опинився на тимчасово окупованій території. Деякі науковці загинули від російських ракет і снарядів.

У цей страшний час ми звертаємось до Вас, дорогі колеги, за підтримкою і допомогою.

Україна веде всенародну боротьбу з агресором, що без будь-якої причини напав на нашу мирну країну і буде вести її доти, поки останній російський окупант не залишить нашу землю, або не залишиться у ній назавжди.

Але боротьба з російською навалою повинна стати справою не тільки України, а й всього цивілізованого світу. На жаль, при його байдужості, починаючи принаймні із збройної агресії проти Грузії, поступово набрав сили і відчув безкарність новий Гітлер з маніакальними імперськими ідеями.

Путін і його поплічники у злочинах проти людяності навіть особливо не приховують, що наступними за Україною будь країни Балтії, Польща, Молдова а надалі й інші європейські країни. Наразі, на очах всього людства, російські військові злочинці проводять геноцид українського народу, безжально вбиваючи навіть дітей і старих.

Але наступними стануть й інші народи Європи, які невдовзі будуть вимушені заплатити величезну ціну у протистоянні спадкоємцю Третього рейху.

Ми просимо Вас вимагати від Ваших урядів справді нищівних санкцій проти російських нацистів, надання України новітньої зброї, будь-яких інших видів масштабної допомоги нашій державі. Також ми переконані, що негайно необхідний повний розрив всіх Ваших зв’язків з російськими науковими структурами, що є обслугою тоталітарного фашистського режиму.

Кожний день російської агресії забирає життя українців – жінок, дітей, старих, які просто хочуть жити на своїй землі.

Пам’ятайте, що підтримуючи Україну Ви захищаєте всі гуманні цінності сучасного цивілізованого світу, демократію і права людини, європейську цивілізацію як таку!

Героїчна Україна, що бореться з російськими фашистами, просить Вашої допомоги!»

Як відомо, у понеділок 28 лютого в районі українсько-білоруського кордону відбуваються перші з початку повномасштабної війни переговори між Україною і Росією.