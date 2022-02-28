Переговори. Офіс президента озвучив позицію України

У ці хвилини відбуваються переговори української делегації з представниками Російської Федерації, які прибули в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах

У ці хвилини відбуваються переговори української делегації з представниками Російської Федерації, які прибули в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах

Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України

Українська сторона на переговорах з Росією буде вимагати виключно припинення вогню та виведенні з території України усіх військ країни-агресора Росії. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

В ефірі телеканалу «Настоящее время» Арестович заявив, що відповідно до міжнародних конвенцій, зокрема Віденської конвенції про дипломатичні зносини, перебіг переговорів не висвітлюється до того, як сторони не висловлять спільного комюніке.

«Давайте не будемо порушувати. Позиція наша приблизно зрозуміла: жодних умов та ультиматумів», – наводить слова Арестовича видання у понеділок.

За словами радника глави Офісу президента, уперше Київ відмовився брати участь у переговорах через те, що російська сторона хотіла зайти збоку: ви там капітулюйте, а потім ми з вами розмовлятимемо.

«Ми посміялися від душі в Офісі й вперше відмовили в переговорах. Коли вони вдруге попросили, а сам факт того, що вони просять першими нас про переговори, багато про що свідчить, на мій погляд, і пообіцяли зняти попередні умови, ми на це погодилися», – розповів радник глави Офісу президента.

Він зазначив, що умови України зрозумілі – припинення вогню та виведення всіх російських військ із території України, і «це лежить на столі з українського боку».

Відповідаючи на уточнювальні запитання ведучої, Арестович заявив, що йдеться, зокрема, і про виведення російських військ із території Криму та Донбасу. «Всіх військ із території України. Все одно поховають усіх, тому краще піти добровільно. Ви не уявляєте, що тут діється. У нас понад 100 тисяч резервістів за добу встали до лав», – підсумував він.

До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Трансляція перемовин розпочалась, але відразу після вступної частини представника білоруського президента її зупинили.

Зустріч делегацій відбувається на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять. «Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі», – йдеться у повідомленні.