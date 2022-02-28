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    Путін сховався в бункері на Уралі поки війна в Україні – україське МВС

    В Україні триває п'ятий день війни. Диктатор, який напав на нашу державу, ізолювався. - Путін сховався в бункері на Уралі поки війна в Україні – україське МВС

    В Україні триває п'ятий день війни. Диктатор, який напав на нашу державу, ізолювався.

    фотоколаж з відкритих джерел

    Російський агресор переховується уже п’ятий день

    Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що російський президент Володимир Путін сховався в бункері на Уралі. Про це він повідомив у коментарі телеканалу «Рада», повідомляє «Главком».

    «П’ятий день підряд Путін перебуває у своєму бункері на Уралі. Цю інформацію підтверджують російські журналісти та певна інформація, що надходить з відповідних відомств. Він ховається, бо боїться реакції власного оточення та еліт. До речі, останні два роки Путін також перебував у бункері, боячись заразитися коронавірусом», – сказав Денисенко.

    Крім цього, радник міністра внутрішніх справ наголосив, що Путін віддав наказ російським військовим стріляти по житлових будинках українців, «щоб показати хоч якусь перемогу».

    «Впевнений, ми вистоємо і Харків, і Маріуполь, і Миколаїв. Але маємо розуміти, з якою озвірілою істотою маємо справу», – пояснив Денисенко.

    Тим часом економіка РФ зазнає краху: акції російського «Сбєрбанка» впали на 75%.

    Напередодні в Іспанії заарештували українського моряка, якого звинувачують у частковому затопленні розкішної яхти вартістю близько 7 мільйонів євро, яка належить генеральному директору компанії Рособоронекспорт. На такий вчинок він пішов, побачивши по телебаченню наслідки потрапляння російської ракети у житловий будинок в Києві. Коли приїхала поліція, моряк-українець сказав їм: «Власник цього судна – злочинець, який заробляє на життя продажем зброї, а тепер вони вбивають українців». Суд у справі відбувся 27 лютого. Відомо, що суддя випустив українського матроса.

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    Теги: Росія війна Путін #stoprussia
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    Путін сховався в бункері на Уралі поки війна в Україні – україське МВС