Путін сховався в бункері на Уралі поки війна в Україні – україське МВС

В Україні триває п'ятий день війни. Диктатор, який напав на нашу державу, ізолювався.

Російський агресор переховується уже п’ятий день

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що російський президент Володимир Путін сховався в бункері на Уралі. Про це він повідомив у коментарі телеканалу «Рада», повідомляє «Главком».

«П’ятий день підряд Путін перебуває у своєму бункері на Уралі. Цю інформацію підтверджують російські журналісти та певна інформація, що надходить з відповідних відомств. Він ховається, бо боїться реакції власного оточення та еліт. До речі, останні два роки Путін також перебував у бункері, боячись заразитися коронавірусом», – сказав Денисенко.

Крім цього, радник міністра внутрішніх справ наголосив, що Путін віддав наказ російським військовим стріляти по житлових будинках українців, «щоб показати хоч якусь перемогу».

«Впевнений, ми вистоємо і Харків, і Маріуполь, і Миколаїв. Але маємо розуміти, з якою озвірілою істотою маємо справу», – пояснив Денисенко.

Тим часом економіка РФ зазнає краху: акції російського «Сбєрбанка» впали на 75%.

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