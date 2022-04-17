Ще одна країна закрила порти для російських кораблів

Естонія заборонила російським суднам заходити до своїх портів

Уряд Естонії заборонив із неділі, 17 квітня, російським суднам заходити до своїх портів. Про це повідомляє ERR.

Міністерство економіки та комунікації повідомило, що для суден, які змінили свій прапор із російського на інший прапор після 24 лютого, порти Європейського Союзу наразі також закриті.

«Кремль не показує жодних ознак припинення своєї агресії, тому Європа поступово шукає стратегічні способи зробити вартість війни настільки високою, щоб зникла перспектива продовження військового наступу на Україну. Крім країн, усі підприємства, чия діяльність так чи інакше пов'язана з Росією, мають переосмислити свою діяльність, щоб упоратися в новому економічному просторі», - сказав міністр економіки та комунікації Тааві Аас.

Однак у виняткових випадках, в естонські порти зможуть заходити російські судна, які зазнають лиха. При цьому вони мають отримати дозвіл Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії, який наперед визначить необхідність надання допомоги.

Раніше Болгарія закрила свої порти для російських кораблів.

Нагадаємо, що з 17 квітня порти Бельгії також припинили обслуговування комерційних кораблів під російським прапором. Дозволи на обслуговування в бельгійських портах отримають тільки ті кораблі, які слідують в конкретні порти, в певний час і для перевезення товарів, зазначених у дозволі.

Крім цього, Італія з 17 квітня закриває всі порти для російських кораблів.

Як відомо, 8 квітня ЄС схвалив жорсткі санкції проти Росії. У пакет також додані ембарго на вугілля та закриті порти.