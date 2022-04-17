Бельгія закриває порти для кораблів із РФ

Дозволи на обслуговування отримають тільки кораблі зі спеціальними дозволами

Судна під російським прапором стають небажаними у багатьох країнах ЄС

Відсьогодні, із 17 квітня, порти Бельгії припиняють обслуговування комерційних кораблів під російським прапором. При цьому для деяких суден будуть винятки. Про це повідомляється в заяві великого бельгійського порту Антверпен.

«На підставі правил Євросоюзу складена дорожня карта щодо заборони заходу суден під російським прапором в бельгійські порти», – йдеться в повідомленні.

Дозволи на обслуговування в бельгійських портах отримають тільки ті кораблі, які слідують в конкретні порти, в певний час і для перевезення товарів, зазначених у дозволі.

Влада бельгійських портів несе відповідальність за подальші дії. Для кожного з дозволених російських суден, що прибувають в порт, будуть повторно запитувати підтвердження дозволеного вантажу.

Товари, які можуть бути доставлені в європейські порти – це природний газ, нафта, вугілля та інші види твердого викопного палива, всі фармацевтичні, медичні, сільськогосподарські та харчові продукти (наприклад, пшениця), добрива та гуманітарна допомога.

Правила будуть діяти до 10 серпня 2022 року.

Нагадаємо, Італія з 17 квітня закриє всі порти для російських кораблів.

Також Ірландія закриває порти для суден РФ, але є винятки.

Як відомо, 8 квітня ЄС схвалив жорсткі санкції проти Росії. У пакет також додані ембарго на вугілля та закриті порти.

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