Болгарія також закрила свої порти для російських кораблів

Це рішення є наслідком п'ятого пакета санкцій ЄС проти Росії

Влада Болгарії, як і багато інших країн Європи, заборонила російським суднам заходити в порти держави. Таке рішення є наслідком п'ятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це повідомило видання The Guardian з посиланням на Морську адміністрацію Болгарії.

«Всім суднам, зареєстрованим під російським прапором, а також всім суднам, які після 24 лютого змінили свій російський прапор або реєстрацію в морському регістрі на будь-яку іншу державу, заборонено доступ в болгарські морські та річкові порти», – йдеться в офіційному повідомленні Морської адміністрації держави.

Однак у забороні є два винятки. Перший стосується кораблів, які потрапили в аварію або потребують гуманітарної допомоги. Другий – транспортування енергоносіїв, харчових продуктів та ліків. Такі ж заборони й виключення діють для російських вантажівок на території Європейського Союзу.

Нагадаємо, що з 17 квітня порти Бельгії також припинили обслуговування комерційних кораблів під російським прапором. Дозволи на обслуговування в бельгійських портах отримають тільки ті кораблі, які слідують в конкретні порти, в певний час і для перевезення товарів, зазначених у дозволі.

Крім цього, Італія з 17 квітня закриває всі порти для російських кораблів.

Як відомо, 8 квітня ЄС схвалив жорсткі санкції проти Росії. У пакет також додані ембарго на вугілля та закриті порти.