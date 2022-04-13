Нова військова допомога від США: що саме отримають ЗСУ

Білий дім підтримує нашу армію перед важливим протистоянням на Донбасі та півдні

13 квітня стало відомо, що США нададуть Україні озброєння та техніку на $800 млн. Згодом на сайті Пентагону опублікували список озброєння, яке надійде для ЗСУ у межах цього пакету.

Україна отримає:

200 бронетранспортерів M113;

11 вертольотів Мі-17;

18 гаубиць;

300 безпілотників-камікадзе Switchblade;

500 ракет Javelin.

Нагадаємо, США нададуть Україні озброєння майже на $800 млн. Вашингтон надасть нам артилерійські системи й снаряди та БТРи. Також Байден схвалив передачу гелікоптерів.

Напередодні повідомлялося, що США нададуть Україні зброї ще на $750 млн – Reuters.

Як стало відомо, Пентагон обіцяє допомогу Україні для захисту від РФ.

Читайте також: