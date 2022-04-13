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    Нова військова допомога від США: що саме отримають ЗСУ

    У переліку &ndash; 11 вертольотів Мі-17 - Нова військова допомога від США: що саме отримають ЗСУ
    У переліку – 11 вертольотів Мі-17
    фото: Вікіпедія

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    13 квітня стало відомо, що США нададуть Україні озброєння та техніку на $800 млн. Згодом на сайті Пентагону опублікували список озброєння, яке надійде для ЗСУ у межах цього пакету.

    Україна отримає:

    • 200 бронетранспортерів M113;
    • 11 вертольотів Мі-17;
    • 18 гаубиць;
    • 300 безпілотників-камікадзе Switchblade;
    • 500 ракет Javelin.

    Нагадаємо, США нададуть Україні озброєння майже на $800 млн. Вашингтон надасть нам артилерійські системи й снаряди та БТРи. Також Байден схвалив передачу гелікоптерів.

    Напередодні повідомлялося, що США нададуть Україні зброї ще на $750 млн – Reuters.

    Як стало відомо, Пентагон обіцяє допомогу Україні для захисту від РФ.

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    Теги: росія окупанти США ЗСУ війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Нова військова допомога від США: що саме отримають ЗСУ