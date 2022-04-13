Нова військова допомога від США: що саме отримають ЗСУ
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13 квітня стало відомо, що США нададуть Україні озброєння та техніку на $800 млн. Згодом на сайті Пентагону опублікували список озброєння, яке надійде для ЗСУ у межах цього пакету.
Україна отримає:
- 200 бронетранспортерів M113;
- 11 вертольотів Мі-17;
- 18 гаубиць;
- 300 безпілотників-камікадзе Switchblade;
- 500 ракет Javelin.
Нагадаємо, США нададуть Україні озброєння майже на $800 млн. Вашингтон надасть нам артилерійські системи й снаряди та БТРи. Також Байден схвалив передачу гелікоптерів.
Напередодні повідомлялося, що США нададуть Україні зброї ще на $750 млн – Reuters.
Як стало відомо, Пентагон обіцяє допомогу Україні для захисту від РФ.