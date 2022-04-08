Ембарго на вугілля та закриті порти: ЄС схвалив жорсткі санкції проти Росії

Мета європейських санкцій – зупинити російську орду, що звірствує в Україні

Європейський Союз ухвалив наступний п'ятий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає закриття портів та ембарго на вугілля. Про це йдеться на сайті Євроради.

У повідомленні мовиться, що узгоджений пакет включає заходи, щоб посилити тиск на російський уряд та економіку. Також хочуть обмежити ресурси Кремля для агресії.

«Ці останні санкції прийняли після звірств російської армії в Бучі та інших місцях під їх окупацією. Мета наших санкцій – зупинити безрозсудну, нелюдську та агресивну поведінку російських військ і дати зрозуміти особам, які приймають рішення в Кремлі, що їхня незаконна агресія коштує дорого», – заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

У санкційний пакет входить:

- з серпня 2022 року заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії. Зараз імпорт вугілля в ЄС становить 8 мільярдів євро на рік.

- заборона надавати доступ до портів ЄС судам, зареєстрованим під прапором Росії. Відступи надаються для сільськогосподарської та харчової продукції, гуманітарної допомоги та енергетики.

- заборона будь-яким російським та білоруським автотранспортним підприємствам, які не дозволяють їм перевозити вантажі автомобільним транспортом в межах ЄС, у тому числі транзитом. Тим не менш, відступи надаються для низки продуктів, таких як фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включаючи пшеницю, а також для автомобільного транспорту в гуманітарних цілях.

- подальші заборони на експорт , спрямовані на реактивне паливо та інші товари, такі як квантові комп’ютери та передові напівпровідники, високоякісна електроніка, програмне забезпечення, чутливі машини та транспортне обладнання, а також нові заборони на імпорт таких продуктів, як: деревина, цемент, добрива, морепродукти та лікер . Узгоджені заборони на експорт та імпорт становлять лише 10 мільярдів євро та 5,5 мільярдів євро відповідно.

- низка цілеспрямованих економічних заходів, спрямованих на посилення існуючих заходів та усунення лазівок, таких як: загальна заборона ЄС на участь російських компаній у державних закупівлях у країнах-членах, виключення будь-якої фінансової підтримки російським державним органам . розширена заборона на депозити в крипто-гаманці , а також на продаж банкнот і цінних паперів, що переказуються в будь-якій офіційній валюті держав-членів ЄС, Росії та Білорусі, або будь-якій фізичній чи юридичній особі, юридичній особі чи органу в Росії та Білорусі, .

Крім того, Рада вирішила накласти санкції на компанії, чиї продукти або технології відіграли роль у вторгненні, ключових олігархів і бізнесменів , високопоставлених кремлівських чиновників , прихильників дезінформації та маніпулювання інформацією , систематично поширюючи наратив Кремля про воєнну агресію Росії в Україні, а також членів сімей осіб, які вже потрапили під санкції , щоб переконатися, що санкції ЄС не обходять.

Крім того, повна заборона на транзакції накладена на чотири ключові російські банки, які представляють 23% частки ринку в російському банківському секторі. Після де-SWIFT ці банки тепер підлягають заморожуванню активів, таким чином повністю відрізані від ринків ЄС.

Повний список нових санкцій буде оприлюднено найближчим часом.

Нагадаємо, що у вівторок, 5 квітня, Європейський Союз оголосив про запропоновані плани щодо нового пакету санкцій, що включає заборону на імпорт російського вугілля та повну заборону трансакцій щодо чотирьох ключових російських банків.

Сьогодні стало відомо, що Японія скоротить імпорт російського вугілля.Зазначимо, що у 2021 році Японія отримувала з Росії 13% від загального обсягу імпортного вугілля.

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