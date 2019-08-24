Ще одне канадське місто підняло український прапор



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Фото facebook.

До урочистої церемонії долучилася депутат канадського парламенту Мар’яна Мигайчук

Столиця канадської провінції Манітоба місто Вінніпег вшанувало День Незалежності України підняттям жовто-синього прапора.

Про це повідомляє Укрінформ.

Окрім членів української громади міста, до урочистої церемонії долучилася депутат канадського парламенту Мар’яна Мигайчук, яка раніше очолювала міністерство праці Канади. «Ми гордо піднімаємо прапор України над міськрадою, починаючи відзначати 28-річчя незалежності України! Українці відіграли дуже важливу роль у становленні Вінніпега, прийшов час для такого вшанування», – написала Мигайчук на своїй сторінці у мережі Фейсбук.

Вона також запросила усіх охочих долучитися до неформальної частини святкування, що відбудеться у суботу.

Нагадаємо: cьогодні, 24 серпня, вся Україна відзначає своє основне свято: 28 років минуло з того дня, коли Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

Як повідомлялося, у Канаді біля української церкви пошкодили пам’ятник святому Володимиру.