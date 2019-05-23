У Канаді біля української церкви пошкодили пам’ятник святому Володимиру



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Пам’ятник Володимиру, створений скульптором Лео Молом, благословив у 1984 році особисто Папа Іван Павло ІІ

Місцевий священик Майкл Буячок назвав те, що трапилося, «щонайменше катастрофою»

Зранку у вівторок біля української церкви у канадському Вінніпегу невідомі вандали зрубали голову та хрест статуї святого Володимира.

Про це повідомляє CTV News Winnipeg.

«Невідомі вандали пошкодили пам’ятник святому Володимиру біля української церкви святих Володимира і Ольги у Вінніпегу. Статуї знесли голову та хрест», - йдеться в повідомленні.

Місцевий священик Майкл Буячок назвав те, що трапилося, «щонайменше катастрофою».

Поліцію було повідомлено про цей акт вандалізму у вівторок о 13:50, а сам він стався, ймовірно, о 4:30 ранку того ж дня.

Зараз триває розслідування та пошук винуватців.

Як відомо, цей пам’ятник, створений скульптором Лео Молом, благословив у 1984 році особисто Папа Іван Павло ІІ.