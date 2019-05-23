  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Канаді біля української церкви пошкодили пам’ятник святому Володимиру

    • Розсилка
    Пам&rsquo;ятник Володимиру, створений скульптором Лео Молом, благословив у 1984 році особисто Папа Іван Павло ІІ - У Канаді біля української церкви пошкодили пам’ятник святому Володимиру
    Пам’ятник Володимиру, створений скульптором Лео Молом, благословив у 1984 році особисто Папа Іван Павло ІІ

    Місцевий священик Майкл Буячок назвав те, що трапилося, «щонайменше катастрофою»

    Зранку у вівторок біля української церкви у канадському Вінніпегу невідомі вандали зрубали голову та хрест статуї святого Володимира.

    Про це повідомляє CTV News Winnipeg.

    «Невідомі вандали пошкодили пам’ятник святому Володимиру біля української церкви святих Володимира і Ольги у Вінніпегу. Статуї знесли голову та хрест», - йдеться в повідомленні.

    Місцевий священик Майкл Буячок назвав те, що трапилося, «щонайменше катастрофою».

    Поліцію було повідомлено про цей акт вандалізму у вівторок о 13:50, а сам він стався, ймовірно, о 4:30 ранку того ж дня.

    Зараз триває розслідування та пошук винуватців.

    Як відомо, цей пам’ятник, створений скульптором Лео Молом, благословив у 1984 році особисто Папа Іван Павло ІІ.

    Читайте також
    історія Канада вандалізм українці пам'ятник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ