Масові заходи 24 серпня охоронятимуть 13 тисяч працівників поліції



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Очільник патрульної поліції запевнив, що поліцейські швидко реагуватимуть на зміни в оперативній обстановці

Сьогодні по всій території України заплановано близько тисячі масових заходів

Урочисті заходи у День Незалежності 24 серпня охоронятимуть 13 тисяч представників особовому складу Національної поліції.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Зазначається, що сьогодні по всій території України заплановано близько тисячі масових заходів.

Стосовно публічної безпеки та порядку силовики провели «відеоселекторну нараду» за участю керівників головних управлінь в областях та патрульної поліції.

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич повідомив про переведення ситуаційних центрів по всій території України на посилений режим роботи.

Очільник патрульної поліції запевнив, що поліцейські швидко реагуватимуть на зміни в оперативній обстановці.

Нагадаємо, на честь Дня Незалежності України у центрі Києва відбудеться урочистий захід – Хода гідності.