Кличко привітав українців з Днем Незалежності



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Мер Києва Віталій Кличко

У відеопривітанні мер Києва показав, які зміни відбулись та тривають у столиці

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Незалежності України. Вітальне відео він опублікував у соціальній мережі Facebook.

«День народження України - незалежної, сміливої, талановитої. Країни, яка сьогодні будує своє майбутнє – у містечках, селищах і містах. Із тисяч справ, зусиль багатьох людей складається картина змін», - зазначив Кличко.

У відео, на прикладі окремих об’єктів, він показав, які зміни відбулись та тривають у столиці. Зокрема, будівництво метро на Виноградар, нові садочки і школи, оновлені лікарні та пологові будинки, капітальний ремонт доріг, облаштування нового освітлення.

А також популярні серед киян та туристів локації - новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів та київський «Монмартр» - Алею художників.

Як відомо, сьогодні Україна відзначає 28-му річницю Незалежності.