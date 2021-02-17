Держдеп: Байден хоче покласти край «вічним війнам» за участі США

Президент США Джо Байден прихильний до того, щоб відповідально покласти край так званим вічним війнам

Поки в американського уряду немає жодних оголошень щодо рівня подальшої військової присутності в Афганістані

Президент США Джо Байден планує завершити всі довготривалі військові операції за участі американських військовослужбовців за кордоном

Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс.

Попри це, Вашингтон планує продовжити допомагати у мирному врегулюванні ситуації в Афганістані.

«Як ми говорили раніше, президент Байден прихильний до того, щоб відповідально покласти край так званим вічним війнам. І ми точно так само плануємо підтримувати тривалий мирний процес між Афганістаном та «Талібаном», – сказав представник Держдепу.

Прайс уточнив, що сьогодні в американського уряду немає жодних оголошень щодо рівня подальшої військової присутності в Афганістані, але Вашингтон буде консультуватися з закордонними союзниками щодо цього питання.

«Цього тижня відбудеться нарада міністрів оборони НАТО. І ми, як раніше вже говорилося, перебуваємо в процесі вивчення домовленостей між США і «Талібаном», ретельно вивчаючи здатність і готовність сторін виконувати взяті на себе зобов'язання», – додав речник Держдепартаменту США.

До слова, у січні в Іраку Повітряні сили США знищили одного з ватажків терористичної організації «Ісламська держава».

Нагадаємо, 20 грудня минулого року біля посольства США у Багдаді впали три ракети від «Катюші».