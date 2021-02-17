«Північний потік 2» – це погана угода: Білий дім прокоментував переговори з Німеччиною

Американська адміністрація продовжить протидіяти будівництву російського проєкта

Позиція США щодо будівництва газопроводу «Північний потік 2» залишається незмінною – Вашингтон вважає проект «поганою угодою», оскільки його реалізація робить Європу і Україну вразливими перед маніпуляціями Росії.

Про це на брифінгу у вівторок заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає Euronews.

За словами Псакі, американська адміністрація продовжить протидію будівництву.

«Наша позиція щодо «Північного потоку 2» була дуже чіткою і залишається незмінною. Президент Байден ясно дав зрозуміти, що «Північний потік 2» – погана угода. Це погана угода, тому що вона розділяє Європу, робить Україну і Центральну Європу ббеззахисними перед маніпуляціями з боку Росії», – сказала прессекретарка Білого дому.

«І оскільки це йде врозріз із заявленими європейськими цілями в галузі енергетики і безпеки, ми продовжуємо контролювати діяльність по завершенню будівництва або сертифікації трубопроводу. І якщо така діяльність буде мати місце, ми визначимо придатність санкцій. І це тільки один з багатьох важливих інструментів забезпечення енергетичної безпеки, і ми – звичайно ж, будемо робити все це у співпраці з нашими союзниками і партнерами», – зазначила вона.

«Однак наша позиція щодо угоди не змінилася», – наголосила представник Білого дому.

Питання будівництва газопроводу є спірним для США і Німеччини. Берлін не хоче відмовлятися від проекту, який дозволить йому отримати прямий доступ до розподілу російського газу в Європі, і намагається переконати Вашингтон змінити позицію з цього питання.

«Будь-хто, хто серйозно сумнівається в «Північному потоці-2» – а ви, безумовно, можете відстоювати цю думку – повинен також враховувати, які наслідки це матиме з геостратегічної точки зору і що це буде означати в плані здатності Європи впливати на Росію», – сказав, виступаючи в п'ятницю в Бундестазі, глава німецького МЗС Хайко Маас.

У Москві обіцяють завершити проект будівництва, який, за даними російської влади, на сьогодні реалізовано на 95%. Дії з укладання труб на дно моря відновилися на початку лютого після перерви тривалістю майже рік. Тоді після введення американських санкцій європейські компанії відмовилися братии участь у будівництві трубопроводу. Москва оголосила, що добудує «Північний потік 2» власними силами.

США обіцяють ввести нові санкції, якщо будуть спроби добудувати газопровід або провести сертифікацію. Як зазначила Псакі, санкції – це лише один з багатьох важливих інструментів забезпечення енергобезпеки.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що Німеччина шукає способи переконати США відмовитися від санкцій проти «Північного потоку 2».

Минулого тижня сенатори США закликали Байдена ввести санкції проти «Північного потоку-2». Про це йдеться в листі, який відправили Байдену в п’ятницю, 12 лютого, сенатор-республіканець Джим Ріш і його колега-демократ Джин Шейхін.

«Ми з нетерпінням чекаємо можливості співпрацювати з вами, щоб покласти край цьому небезпечному проєкту», – йдеться у листі.

Обидва сенатори висловили стурбованість повідомленнями преси про те, що уряд Німеччини пропонував Вашингтону «знехтувати санкціями, передбаченими законом». Своєю чергою представник Держдепартаменту США підкреслив, що запуск газопроводу став би «поганою угодою» для Європи.

Раніше німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) опублікувала лист віцеканцлера Олафа Шольца, який він відправив в серпні 2020 року в адміністрацію президента Дональда Трампа. Шольц пропонував інвестувати мільярд бюджетних євро в спорудженні в Німеччині терміналу для приймання американського скрапленого природного газу (СПГ) – в обмін на відмову США вводити санкції проти «Північного потоку-2».

У США заявляють, що новий газопровід посилить залежність ФРН від російського газу і завдасть шкоди Україні. Критики своєю чергою вказують, що США, опираючись «Північному потоку-2», всього лише хочуть забезпечити експорт власного скрапленого газу в Європу за максимальною ціною.

Як повідомлялося раніше, Держдеп США допустив нові санкції проти «Північного потоку-2».

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