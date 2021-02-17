Трамп закликав республіканців скинути свого лідера

Раніше Мітч Макконнелл був союзником Дональда Трампа за часів перебування останнього в Білому домі

Експрезидент США зазначив, що Макконнелл «ніколи не стане робити те, що є правильним для нашої країни»

Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував лідера Республіканської партії Мітча Макконнелла, закликавши політичну силу позбутися його.

Про це повідомляє CNN.

«Мітч – сувора, похмура політична шкапа з відсутністю посмішки, й, якщо сенатори-республіканці збираються залишити його на посаді, вони більше не переможуть», – заявив Трамп.

Колишній президент США зазначив, що Макконнелл «ніколи не стане робити те, що є правильним для нашої країни».

Раніше Мітч Макконнелл був союзником Трампа за часів перебування останнього в Білому домі. Однак після проведення останніх президентських виборів лідер республіканців не підтримав риторики Трампа про «вкрадені вибори».

Макконнелл також виступив після голосування по імпічменту експрезидента в Сенаті США, заявивши, що Трамп несе «практичну й моральну відповідальність за спровоковані події» 6 січня, коли його прихильники атакували Конгрес США.

Зазначимо, за інформацією ЗМІ, Трамп має намір поновити свою політичну активність та розпочати давати інтерв’ю «дружнім» ЗМІ з метою просування власного порядку денного в Республіканській партії США.

Трамп «зациклений» на тому, щоби помститися республіканцям, які проголосували проти нього у справі щодо імпічменту або заважали його зусиллям скасувати результати виборів у листопаді.

Раніше Трамп опублікував заяву після того, як Сенат не зміг затвердити його імпічмент. Він назвав процес імпічменту «найбільшим полюванням на відьом».

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США не підтримав оголошення імпічменту для 45–го президента Дональда Трампа.

За оголошення імпічменту проголосували 57 сенаторів (з них семеро – республіканці), проти – 43. Для імпічменту не вистачило ще 10 голосів.

3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа. У конгресі звинуватили Трампа в тому, що він спровокував заворушення 6 січня в Вашингтоні: тоді група демонстрантів, які підтримують Трампа, увірвалася в Капітолій.