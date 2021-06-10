Зустріч Байдена і Путіна: стали відомі місце і дата

Зустріч пройде на женевській віллі Ла Гранж

Зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна пройде на женевській віллі Ла Гранж. Це офіційно підтверджена інформація. Про це в Twitter повідомляє Міністерство закордонних справ Швейцарії.

«16 червня на легендарній віллі Ла Гранж буде проходити зустріч президента США Байдена і президента Росії Путіна. Швейцарія дякує країнам за довіру, виражену при її виборі», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Женеві ввели заборону на польоти безпілотників над містом і всією територією кантону в зв'язку із зустріччю Байдена і Путіна. Заборона буде діяти з 14 до 17 червня. У зону безпеки, де буде діяти особливий режим контролю, включені набережні Женевського озера і акваторія між ними, а також парки «Ла-Гранж» і «О-Вів».

Нагадаємо, президент США Джо Байден зі своєю дружиною Джилл у середу, 9 червня, відправився в Європу – у свою першу закордонну поїздку на посаді глави держави. У лідера Сполучених Штатів заплановано низку зустрічей та переговорів.