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    Зустріч Байдена і Путіна: стали відомі місце і дата

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    Зустріч Байдена і Путіна: стали відомі місце і дата
    Фото: з відкритих джерел

    Зустріч пройде на женевській віллі Ла Гранж

    Зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна пройде на женевській віллі Ла Гранж. Це офіційно підтверджена інформація. Про це в Twitter повідомляє Міністерство закордонних справ Швейцарії.

    «16 червня на легендарній віллі Ла Гранж буде проходити зустріч президента США Байдена і президента Росії Путіна. Швейцарія дякує країнам за довіру, виражену при її виборі», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що в Женеві ввели заборону на польоти безпілотників над містом і всією територією кантону в зв'язку із зустріччю Байдена і Путіна. Заборона буде діяти з 14 до 17 червня. У зону безпеки, де буде діяти особливий режим контролю, включені набережні Женевського озера і акваторія між ними, а також парки «Ла-Гранж» і «О-Вів».

    Нагадаємо, президент США Джо Байден зі своєю дружиною Джилл у середу, 9 червня, відправився в Європу – у свою першу закордонну поїздку на посаді глави держави. У лідера Сполучених Штатів заплановано низку зустрічей та переговорів.

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    Теги: США Джозеф Байден Швейцарія Путін
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    Зустріч Байдена і Путіна: стали відомі місце і дата