Трамп порадив Байдену не заснути на зустрічі з Путіним

45-ий президент США похвалився своєю вдалою зустріччю з Путіним у Гельсінкі

Президент США Джо Байден зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним 16 червня у Швейцарії. Попередник Байдена на посаді Дональд Трамп вже дав йому кілька порад: зокрема, не заснути під час перемовин та передати вітання. Про це експрезидент США Дональд Трамп написав у Telegram.

Про майбутню зустріч двох президентів Трамп написав у телеграмі. Його канал, зауважимо, позначено, як такий, що може містити фейкову інформацію.

45-ий президент США похвалився своєю вдалою зустріччю з Путіним у Гельсінкі. Під час цих перемовин він начебто здобув повагу глави Кремля.

«Взаєморозуміння з Москвою зіпсували демократи», – переконаний Трамп.

Трамп запевняє, що перед цим відносини були зіпсовані демократами, зокрема Гілларі Клінтон, яку експрезидент назвав «шахрайкою». Сам політик вважає, що він ситуацію залагодив.

«Успіху Байдену у спілкуванні з президентом Путіним – не засинайте під час зустрічі, і, будь ласка, передайте йому найтепліші побажання!» – завершив свій допис Трамп.

Тим часом, під час зустрічі у британському місті Карбіс-Бей президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, а також їхні дружини вручили один одному подарунки.

Нагадаємо, ввечері 9 червня літак президента США Джо Байдена приземлився у Великій Британії на авіабазі Мілденхолл Королівських ВПС.

У п'ятницю, 11 червня президент США буде присутній на саміті лідерів G7, який триватиме до 13 червня. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику. Також там Байден обговорить з Меркель вплив «Північного потоку-2» на Україну

У неділю, 13 червня, у Байдена пройде зустріч з королевою Великої Британії Єлизаветою II.