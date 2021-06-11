  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Трамп порадив Байдену не заснути на зустрічі з Путіним

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Трамп порадив Байдену не заснути на зустрічі з Путіним
    Фото: 24tv.ua

    45-ий президент США похвалився своєю вдалою зустріччю з Путіним у Гельсінкі

    Президент США Джо Байден зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним 16 червня у Швейцарії. Попередник Байдена на посаді Дональд Трамп вже дав йому кілька порад: зокрема, не заснути під час перемовин та передати вітання. Про це експрезидент США Дональд Трамп написав у Telegram.

    Про майбутню зустріч двох президентів Трамп написав у телеграмі. Його канал, зауважимо, позначено, як такий, що може містити фейкову інформацію.

    45-ий президент США похвалився своєю вдалою зустріччю з Путіним у Гельсінкі. Під час цих перемовин він начебто здобув повагу глави Кремля.

    «Взаєморозуміння з Москвою зіпсували демократи», – переконаний Трамп.

    Трамп запевняє, що перед цим відносини були зіпсовані демократами, зокрема Гілларі Клінтон, яку експрезидент назвав «шахрайкою». Сам політик вважає, що він ситуацію залагодив.

    «Успіху Байдену у спілкуванні з президентом Путіним – не засинайте під час зустрічі, і, будь ласка, передайте йому найтепліші побажання!» – завершив свій допис Трамп.

    Тим часом, під час зустрічі у британському місті Карбіс-Бей президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, а також їхні дружини вручили один одному подарунки.

    Нагадаємо, ввечері 9 червня літак президента США Джо Байдена приземлився у Великій Британії на авіабазі Мілденхолл Королівських ВПС.

    У п'ятницю, 11 червня президент США буде присутній на саміті лідерів G7, який триватиме до 13 червня. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику. Також там Байден обговорить з Меркель вплив «Північного потоку-2» на Україну

    У неділю, 13 червня, у Байдена пройде зустріч з королевою Великої Британії Єлизаветою II.

    Теги: США Джозеф Байден Путін Дональд Трамп Гілларі Клінтон літак Борис Джонсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Трамп порадив Байдену не заснути на зустрічі з Путіним